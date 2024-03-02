Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu\'nda görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Namibyalı, Filistinli ve Kosovalı mevkidaşlarıyla görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında birçok ikili görüşme gerçekleştirdi.
Fidan, Namibya Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile görüştü.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tekirdağ ve Kırklareli'nde yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu. Babacan, Lüleburgaz, Çorlu ve diğer ilçelerde vatandaşları selamladı, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi ve seçim ofisi açılışlarına katıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.
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