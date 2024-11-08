Fidan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü Tebriği - Son Dakika
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Fidan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü Tebriği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik ederek, 'Karabağ'ı öz yurduna kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin zafer coşkusunu paylaşıyorum' ifadelerini kullandı.

08.11.2024 18:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü büyük bir sevinç ve gururla, yürekten kutladığını belirterek, " Karabağ'ı öz yurduna kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin zafer coşkusunu paylaşıyor, azatlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi hürmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü Tebriği - Son Dakika

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