Fidan'dan Azerbaycan'a Zafer Günü Tebriği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü büyük bir sevinç ve gururla, yürekten kutladığını belirterek, " Karabağ'ı öz yurduna kavuşturan Azerbaycanlı kardeşlerimizin zafer coşkusunu paylaşıyor, azatlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi hürmetle anıyorum." ifadesini kullandı.