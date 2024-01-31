Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan\'a resmi ziyaret düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel'in davetlisi olarak 29-30 Ocak'ta, Bulgaristan'a resmi ziyaret düzenledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, ziyareti sırasında Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Nikolay Denkov ve Ulusal Meclis Başkanı Rosen Jelyazkov tarafından kabul edildi, iktidarı oluşturan siyasi partilerin liderleri Boyko Borisov ve Kiril Petkov ile bir araya geldi ve Bulgaristan Baş Müftülüğü'nü ziyaret etti.
Bulgaristan'daki soydaşların çoğunluğunun desteklediği Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin eş başkan adayları Delyan Peevski ile Cafer Çakırov ve HÖH milletvekilleriyle bir araya gelen Fidan, HÖH Genel Başkanlığını devretmekte olan Mustafa Karadayı ile de bir toplantı gerçekleştirdi.
Ziyaretin, Bulgaristan'daki tüm ilgili tarafların temsilcileriyle bir araya gelinmesine imkan sağladığı belirtilerek, Fidan'ın Bulgar havacılık ve uzay teknolojileri üreticisi EnduroSat şirketini Bulgar mevkidaşıyla ziyaret ettiği bildirildi.
İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler
Fidan'ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ne denli kuvvetli olduğunun ortaya konulduğu, uluslararası planda ve bölgede vuku bulan sınamalar karşısında dost ve müttefik iki ülkenin birbirine daha fazla yaklaştığı teyit edildi.
Görüşmelerde, özellikle Ukrayna savaşıyla daha da önem kazanan Karadeniz'in güvenliği konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Fidan, Sofya'da Bulgar mevkidaşıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, "Montrö Sözleşmesi'nin uygulayıcısı olarak Karadeniz'de sükunetin muhafazası ve bunu tehlikeye sokacak girişimlerin engellenmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bizler Montrö Sözleşmesi'ni harfiyen uygulamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin, iki ülke arasındaki enerji, ulaştırma, altyapı, ticaret ve yatırım konularının ele alınması ve bu konularla bağlantılı mevcut ve potansiyel işbirliği alanlarının değerlendirilmesi bakımından yararlı olduğu aktarıldı.
Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen dönemde öngörülen Bulgaristan ziyareti bağlamında düzenlenmesi hedeflenen ortak kabine toplantısı niteliğindeki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) hazırlığının yapılmasına da vesile olduğu belirtildi.
Görüşmede, Türkiye-Bulgaristan sınırından geçiş yapan Türk tırlarının karşılaştığı ve son dönemde artan sıkıntıların ortadan kaldırılmasını teminen alınacak tedbirler de görüşüldü.
Bulgaristan'da, nadide eserlerden Makbul İbrahim Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmalarının hızlandığının memnuniyetle not edildiği vurgulandı.
HÖH'ün şubatta yeni eş genel başkanlarını seçecek olması bağlamında, Türkiye'nin Bulgaristan'daki soydaşlarına moral ve destek vermesi de ziyaretin sağladığı bir diğer fayda olarak kayıtlara geçti.
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