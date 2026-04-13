Fidan'dan Dış Politika Değerlendirmeleri: İran-ABD Görüşmeleri, Hürmüz Boğazı ve İsrail-Türkiye İlişkileri - Son Dakika
13.04.2026 14:10
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Pakistan'daki müzakerelerin geleceği, Hürmüz Boğazı ve İsrail-Türkiye ilişkileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, temmuzda yapılacak NATO zirvesi hakkında görüşlerini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iktidarın dış politikası ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pakistan'da İran'la ABD heyetlerinin yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına değinen Fidan, 15 gün içinde nihai bir belge imzalanmasının mümkün olmayabileceğini belirtti. İyi gidilirse ilave bir ateşkes gündeme gelebileceğini ve müzakerelerin devam edebileceğini söyledi. Nükleer konuda, özellikle zenginleştirme ile ilgili ciddi engellerle karşılaşılabileceğini, ancak arabulucuların desteğiyle aşılmaya çalışılacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum için Fidan, serbest geçişle ilgili bir sıkıntı olmayacağını, ancak Avrupa, Çin, Hindistan ve Kore gibi ülkelerin enerji arzında sıkıntı yaşayabileceğini belirtti. Müzakereler sonuçlandığında Hürmüz Boğazı ile ilgili bir sorun kalmayacağını düşündüğünü, sorunun regülasyonla ilgili olabileceğini ve bölge ülkelerinin savaştan önceki rejimin korunmasını istediğini söyledi.

İsrail'in Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin Fidan, İsrail'in Cumhurbaşkanı karşısında kompleks içinde olduğunu ve Türkiye'nin denge çabasının İsrail'i dengesizliğe ittiğini iddia etti. Türkiye'nin Gazze, Lübnan ve bölgeyle ilgili tutumunun İsrail'in yayılmacı politikasıyla zıt olduğunu, bu nedenle İsrail'in Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu belirtti. Netanyahu'dan sonra bunun devlet stratejisine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Temmuz ayında Ankara'da yapılması planlanan NATO zirvesi için Fidan, Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Trump'ın geleceğini düşündüklerini ve NATO ülkelerinin bunu fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi. Zirvenin NATO tarihinin en önemlisi olacağını ve ciddi hazırlıklar yapıldığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu’yu kızdıracak tezahürat Rayo Vallecano taraftarından Netanyahu'yu kızdıracak tezahürat

14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı! Karşılaşma durdu
14:22
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
14:08
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
13:59
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Abluka öncesi Hürmüz'de trafik durdu! Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
13:51
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
13:39
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
