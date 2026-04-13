Fidan'dan Dış Politika Değerlendirmeleri: İran-ABD Görüşmeleri, Hürmüz Boğazı ve İsrail-Türkiye İlişkileri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iktidarın dış politikası ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pakistan'da İran'la ABD heyetlerinin yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına değinen Fidan, 15 gün içinde nihai bir belge imzalanmasının mümkün olmayabileceğini belirtti. İyi gidilirse ilave bir ateşkes gündeme gelebileceğini ve müzakerelerin devam edebileceğini söyledi. Nükleer konuda, özellikle zenginleştirme ile ilgili ciddi engellerle karşılaşılabileceğini, ancak arabulucuların desteğiyle aşılmaya çalışılacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum için Fidan, serbest geçişle ilgili bir sıkıntı olmayacağını, ancak Avrupa, Çin, Hindistan ve Kore gibi ülkelerin enerji arzında sıkıntı yaşayabileceğini belirtti. Müzakereler sonuçlandığında Hürmüz Boğazı ile ilgili bir sorun kalmayacağını düşündüğünü, sorunun regülasyonla ilgili olabileceğini ve bölge ülkelerinin savaştan önceki rejimin korunmasını istediğini söyledi.

İsrail'in Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin Fidan, İsrail'in Cumhurbaşkanı karşısında kompleks içinde olduğunu ve Türkiye'nin denge çabasının İsrail'i dengesizliğe ittiğini iddia etti. Türkiye'nin Gazze, Lübnan ve bölgeyle ilgili tutumunun İsrail'in yayılmacı politikasıyla zıt olduğunu, bu nedenle İsrail'in Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu belirtti. Netanyahu'dan sonra bunun devlet stratejisine dönüştürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Temmuz ayında Ankara'da yapılması planlanan NATO zirvesi için Fidan, Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak Trump'ın geleceğini düşündüklerini ve NATO ülkelerinin bunu fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi. Zirvenin NATO tarihinin en önemlisi olacağını ve ciddi hazırlıklar yapıldığını belirtti.