Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze\'deki katliamın sona erdirilmesi için Suudi Arabistan\'ı ziyaret etti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret etti. Toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları ele alındı. Fidan, toplantı kapsamında çeşitli temaslar gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, 4 Mayıs 2024 tarihinde Banjul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınacak kararların görüşüldüğü öğrenildi. Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımların ele alındığını aktaran üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, İsrail ve İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurlarının da gündemde olduğunu belirtti.

Çok taraflı ve ikili görüşmelerin yarın da devam edeceği ziyaret kapsamında Fidan'ın bugün; Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi öngörülüyor.