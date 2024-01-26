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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ı İstanbul'da ağırladı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi. Cameron, Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul\'da bir araya geldi
26.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:04
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cameron'ı Bakanlığın İstanbul Temsilciliğinde ağırladığı belirtildi.

Fotoğrafın da yer aldığı paylaşımda görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cameron'ın Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çabaları kapsamında İsrail, Filistin, Katar ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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