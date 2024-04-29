Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'i kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'i kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail\'i kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrailli yetkililerin uluslararası hukuku ve insani değerleri ihlal etmeye devam ettiğini belirterek, dünya kamuoyunun İsrail'i mahkum ettiğini söyledi. Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının yanında yer alarak Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

29.04.2024 23:11
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır." dedi.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Filistin halkının yanında yer almaya ve Gazze'deki katliamın faillerinin yargılanması için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Fidan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimizin liderlerini siyasi malzeme yapma densizliğinde bulunan İsrailli siyasetçilerin maskeleri artık tamamen düşmüştür. Uluslararası hukuku ve tüm insani değerleri ayaklar altına almaya devam eden İsrailli yetkililer, dünya kamuoyu vicdanında çoktan mahkum edilmiş durumdadır. Katliamın faillerinin hukuk önünde hesap verecekleri günü iple çekiyoruz."

Kaynak: AA

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