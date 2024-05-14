Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları soykırım teşebbüsüdür - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları soykırım teşebbüsüdür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail\'in Filistinlilere yönelik saldırıları soykırım teşebbüsüdür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail meselesinde İsrail'in işgalci bir güç olduğunu ve binlerce masum Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürdüğünü belirterek, bu eylemlerin soykırım teşebbüsü olduğunu söyledi. Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalini ve sivillerin öldürülmesini kınadıklarını ifade etti.

14.05.2024 14:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail meselesinde İsrail'in işgalci bir güç olduğunu, buradaki savaşın durup dururken çıkan bir savaş olmadığını belirterek, "İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik bir şekilde sadece bir gün için değil yedi aydır sistematik bir şekilde öldürmesi, bir insanlık suçudur. Bu bir soykırım teşebbüsüdür, soykırım fiilidir." dedi.

Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hakan Fidan, İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekleşen talihsiz hadiselerden ötürü olan olaylar ve bunun neticesinde bugün Almanya'nın, Avusturya'nın ve bazı Avrupa ülkelerinin takındığı tavrı anladıklarını vurgulayarak, "Fakat altını çizmek istediğimiz nokta şu, dün yapılan ne kadar yanlışsa bugün yapılan da o kadar yanlış. Dün masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların, annelerin gece yataklarında uyurlarken büyük bombalarla öldürülmeleri o derece yanlış." ifadesini kullandı.

Avrupalı arkadaşlarına, prensipten hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Fidan, şöyle devam etti:

"Kimin yaptığına değil, ne yapıldığına bakalım. Kınamamız gereken şey sivilleri öldürmenin bizatihi kendisidir. Yanında olmamız gereken ise ezilendir, öldürülendir. Buradan hareket edelim. Yoksa tarihteki zulme uğrayan bugün zulmeden olmuşsa, tarihteki zulme uğramışlığından dolayı bugün yaptığı zulmü mazur görmemiz bizi yanlış yola iletir. Dolayısıyla aktörden ziyade faaliyetin kendine bakmak lazım, hareketin kendine bakmak lazım."

Fidan, Filistin-İsrail meselesinde İsrail'in işgalci bir güç olduğunu, buradaki savaşın durup dururken çıkan bir savaş olmadığını, "bir işgalin" söz konusu olduğunu söyledi.

İşgalin, her geçen gün değişik formlarda adına yerleşimci denen hırsızlarla Filistinlilerin topraklarını çalarak devam ettiğini belirten Fidan, uluslararası toplumun bunu durdurmada, baskı koymada hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Herkes biliyordu ki bir patlama olacak ve bu patlama 7 Ekim'de oldu. Tabii 7 Ekim'de biz sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. Bu bizim prensibimiz. Ama aynı şekilde İsrail'in daha sonra binlerce masum Filistinliyi sistematik bir şekilde sadece bir gün için değil yedi aydır sistematik bir şekilde öldürmesi, milyonlarca insanı yerlerinden etmesi ve koca bir yerleşim yerini yaşanamaz hale getirmesi, bir insanlık suçudur. Bu bir soykırım teşebbüsüdür, soykırım fiilidir."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları soykırım teşebbüsüdür - Son Dakika

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