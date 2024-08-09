Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi

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(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak ile Güvenlik Mekanizması'nın dördüncü toplantısına ilişkin "Önümüzdeki hafta bu grup bir araya gelecek. Irak'tan bakan arkadaşlar, Türkiye'den bakan arkadaşlar Dışişleri Bakanları'nın koordinasyonunda Türkiye'de toplanacaklar" diye konuştu. Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ise "Türkiye'nin Balkanlar'daki rolü çok önemli. Biz Türkiye'yi istikrar ve huzur elçisi olarak görüyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İbrahimovic ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması dolayısıyla mevkidaşına teşekkür ederek sözlerine başlayan Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"İlişkilerimiz mükemmel düzeyde"

"Türkiye olarak Balkanların huzuruna, güvenliğine, refahına ve istikrarına büyük önem veriyoruz. Farklı dini ve etnik toplumların yaşadığı bu coğrafyada huzur ve istikrarın kalıcı olarak sağlanmasını istiyoruz. Bu çerçevede barış içerisinde yaşayan çok kültürlü yapısıyla Karadağ bölgemiz için çok güzel bir örnek teşkil etmekte. Boşnak partisinin yeni hükümette yer almasını da takdirle karşılıyoruz.

Kıymetli kardeşimle ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele alan bir görüşme yaptık. Ülkelerimizi ve Balkanları ilgilendiren uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler mükemmel düzeyde, kapsamlı bir iş birliğimiz var.

"Karadağ'a yapılan doğrudan yatırımlarda üçüncü sıradayız"

Dayanışma ruhu içerisinde ilişkilerimizi her alanda daha ileriye taşıma irademizi bir kez daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bilhassa, ekonomik ve ticari iş birliğimizi güçlendirme de hızla mesafe alabileceğimize inanıyoruz. Türk iş dünyasının Karadağ'a ilgisi son yıllarda giderek yoğunlaşıyor. Geçen yıl ve bu yıl Karadağ'a yapılan doğrudan yatırımlarda üçüncü sırada yer almaktayız.

Türkiye olarak Gazze'ye 56 bin tonu aşkın insani yardım malzemesi gönderdik. Gazze'ye en çok yardımda bulunan ülke konumundayız. Gazze'ye yardım eli uzatan herkese de müteşekkiriz. Ancak El- Ariş'te depolanan yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında İsrail yüzünden çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta, bunu da yerinde gördük. BM Güvenlik Konseyi'nin ve Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı kararlar ortada. İnsani yardımlar konusunda tüm uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorundadır.

Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalıdır. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er veya geç hesap vermeli. Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. UCM'de açılan bu davaya biz de müdahil olduk. Titiz bir çalışmayla kapsamlı bir dosya hazırladık. Dosyamızı Lahey'deki Mahkeme'ye çarşamba günü resmen ilettik. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.

"Bölgemizin yeni savaşlara tahammülü yok"

Bölgemizin daha fazla gerilime, yeni çatışmalara, yeni savaşlara tahammülü yok. İsrail'in mutlaka ama mutlaka durdurulması gerekiyor. İsrail'e şartsız destek verenlere İsrail'e sürekli silah sevkiyatı yapan ülkelere sesleniyorum: Gerilimi tırmandıranın kim olduğu apaçık ortada. Faturayı yanlış yere kesme alışkanlığından vazgeçin. Orta Doğu'da barış ve huzuru sağlamanın yolu İsrail'in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor. İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyenler Gazze'deki katliamın suç ortaklarıdır.

Türkiye olarak biz, bölgemizde huzur ve barış istiyoruz. İsrail-Filistin ihtilafının iki devlet temelinde adil bir çözüme kavuşması için çabalıyoruz."

İbrahimoviç: Türkiye'yi istikrar ve huzur elçisi olarak görüyoruz

Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimoviç ise şunları kaydetti:

"Karadağ'ın AB yolunda çok önemli bir ülke olduğunu dostlarımız da teyit etmektedir. Karadağ bu sene Haziran ayında bu yolda çok önemli adımlar attı ve AB entegrasyonu yönünde önemli gelişmeler kaydetti. Bizi çok güçlü bir şekilde vatandaşlarımızın desteklediğini de söylemek istiyorum. Aynı zaman da Türkiye ile iyi iş birliğimiz devam edecektir. Buradaki müzakerelerimiz dostane ilişkilerimizin daha iyi bir seviyeye götürülmesine katkı sağlayacaktır.

NATO çevçevesindeki iş birliğimizin ve her iki ülke arasındaki iş birliğimizin bu bölgelerdeki istikrar ve huzurun sağlanması için çok önemli katkıları olacaktır. Bu yolda çok daha verimli çalışacağız.

Türkiye'nin Balkanlar'daki rolü çok önemli. Biz Türkiye'yi istikrar ve huzur elçisi olarak görüyoruz. Karadağ çok kültürlü, çok etnikli ve çok dinli toplumların yaşamasıyla gurur duymaktadır. Biz bu politikamızı devam ettireceğiz. Hem ekonomik olarak hem ticari olarak iki ülke arasında çok büyük potansiyeller var."

Fidan: Etiyopya ve Somali görüşmeleri kapsamında önümüzdeki hafta bir görüşme olmasını planlıyoruz

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularına geçildi. Dışişleri Bakanı Fidan, yoğun diplomatik temaslarına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Şu anda çalışmalarımızın merkezinde Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak var ve Filistin'in iki devletli çözüme bir an önce kavuşması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz.

Hükümet olarak dış politikamızı ve Dışişleri Bakanlığımızın yapılandırmasını bütün krizler ve fırsatlarla aynı anda ilgilenebilecek şekilde dizayn ettik. Gazze'deki krize odaklanırken diğer taraftan bizim için gerçekten kıymetli olan dost ve kardeş ülkelerin bulunduğu coğrafyalarda ciddi katkılar yapmaya devam ediyoruz.

Somali ve Etiyopya bölgede bizim için iki değerli dost ve müttefik ülke. Bu iki ülkenin anlaşmazlıklar yüzünden, çözemedikleri diplomatik sorunlar yüzünden çok gergin bir noktaya ulaşmaları hiçbirimizin işine yaramıyor.

(Somali-Etiyopya) Çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki hafta ikinci bir tur görüşme olmasını planlıyoruz.

"Irak ile ilişkilerimizi kurumsallaştırma faaliyetlerimiz devam ediyor"

Irak ile devam eden ilişkilerimizi kurumsallaştırma faaliyetlerimiz devam ediyor. Burada da önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra imzalanan 27 anlaşmanın ardından iki ülke arasındaki üst düzey planlama grubunun çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki hafta bu grup bir araya gelecek. Irak'tan bakan arkadaşlar, Türkiye'den bakan arkadaşlar Dışişleri Bakanları'nın koordinasyonunda Türkiye'de toplanacaklar. İki ülke liderliğinin aldığı kararların enerjiden suya, sudan sağlığa, sağlıktan eğitime, terörle mücadeleden askeri güvenlik iş birliğine nasıl ilerlediğini teker teker gözden geçireceğiz."