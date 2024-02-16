Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldiği ülkelerle ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldiği ülkelerle ilişkileri değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı\'nda bir araya geldiği ülkelerle ilişkileri değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Togo, Romanya ve IKBY yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde ekonomik işbirliği, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkileri değerlendirdi. Ayrıca, Sahel bölgesindeki gelişmeler, Türkiye'nin Sahel ülkelerine sağlayabileceği destek ve terörle mücadele konuları da ele alındı.

16.02.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Togolu mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, güvenlik ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkiler değerlendirildi.

Sahel bölgesindeki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Türkiye'nin Sahel ülkelerinin istikrarı ve refahı için sağlayabileceği destek detaylı biçimde konuşuldu.

Gelecek dönemde iki ülke arasında 2021'de kurulan Karma Ekonomik Komisyonun ilk toplantısı ve "İş Forumu"nun düzenlenmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Bakan Fidan'ın Romanyalı mevkidaşı Odobescu ile görüşmesinde Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Başbakan Ciolacu'nun ziyareti vesilesiyle, Türkiye ile Romanya arasında "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının kurulmasına ilişkin "Ortak Siyasi Bildiri'nin" imzalanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

İki bakan, ayrıca Avrupa Birliği (AB), NATO ve Karadeniz güvenliği konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Terörle mücadele konusunda ortak irade vurgusu

Fidan'ın, IKBY Başkanı Barzani ile görüşmesinde de Gazze'de süren katliamın bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Bölgedeki gerilimin daha fazla artmaması için alınması gereken önlemler görüşülürken tarafların itidalli davranması gerektiği konusunda mutabık kalındı.

Irak'ın güvenliği, istikrarı ve refahının Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca, terörle mücadele konusunda ortak irade bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Romanya, Münih, Avrupa Birliği, Güvenlik, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldiği ülkelerle ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 19:08:00. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldiği ülkelerle ilişkileri değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement