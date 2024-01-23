Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere gittiği New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Bakanımız Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı arifesinde New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü" denildi.