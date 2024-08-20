Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için başsağlığı diledi.
Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olduğunu bildirmişti.
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