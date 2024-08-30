Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakanı Robert Golob tarafından kabul edildi.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Lübliyana'da Slovenya Başbakanı Robert Golob tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.
Dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılan Bakan Fidan, bugün Slovenya'ya ziyaret gerçekleştiriyor.
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