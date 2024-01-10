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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan'da görüşmeler yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan'da görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü. Görüşmelerde ticaret, yatırım ve eğitim konuları ele alındı. Ayrıca Tacikistan'ın Afganistan ile ilgili duruşu ve terörle mücadele konusu da görüşüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan\'da görüşmeler yaptı
10.01.2024 - 13:24,
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? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile görüştü.

Bakan Fidan, Tacikistan temaslarını basına değerlendirerek şu açıklamaları yaptı;

'Bugünkü görüşmelerimizde özellikle ticaretten başlayarak Türk iş adamlarının Tacikistan'da daha fazla nasıl faaliyet gösterebileceği konusunda görüşmelerimiz oldu. Finansman konuları, yatırım konuları ve bir takım projeleri ele alma imkanımız oldu. Ticaretin ve yatırım önündeki engellerin kaldırılması yönünde görüş alışverişinde bulunduk. İş adamlarımızın daha fazla yatırım yapması konusunda 'ne türden tedbirler alınabilir' bununla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Yakın zamanda bir Karma Ekonomik Toplantısı yapılması bu çerçevede planlanmakta. Diğer taraftan yine teknik yardım faaliyetlerimiz devam etmekte, özellikle TİKA faaliyetleri Tacikistan'da çok büyük takdir toplamakta. Sayın Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'da bunu ifade ettiler.?

'Daha fazla Tacik öğrencinin Türkiye'de eğitim alması konusu gündemimizde var, Tacik tarafından bu konuda ciddi talep var. Özellikle belli konularda öğrencilerin eğitim alması ve dolasıyla kapasite artırımı için daha fazla planlı çalışmalar yapılması konusunda bir mutabakatımız oldu. Diğer taraftan biz de Türkiye Maarif Vakfı'mızın Tacikistan'da yaygın bir faaliyet göstermesi yönündeki taleplerimizi kendilerine ilettik.'

'Dün Kırgızistan'da yaptığım basın toplantısında ifade etmiştim. Kırgız tarafından Tacikistan'la olan sınır sorunlarının çözülmesi konusunda bir mutabakata varıldığı yönünde iyi haberi almıştık, Mart ayında bir anlaşma imzalanması bekleniyor. Bugün burada da Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığım görüşmede aynı iyi haberi teyit etme imkanım oldu.'

'Tacikistan'ın Afganistan ile ilgili duruşunu, görüşünü ve değerlendirmelerini alma imkanımız da oldu. Biliyorsunuz Afganistan konusuna Türkiye olarak yakından ilgi göstermekteyiz, burayla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Özellikle istikrarın sağlanması konusunda Türkiye olarak bölge ülkeleriyle işbirliğimiz yakından devam etmekte. Tacikistan perspektifini dinlemek bu açıdan bizim için önemliydi. Onlarda Afganistan'daki istikrara fevkalade önem atfetmekteler özellikle etnik konuların büyük bir siyasi olgunlukla çözülmesi meselesinde büyük beklentileri var. Diğer taraftan terörle mücadele konusu Tacikistan için ciddi bir başlık. Biliyorsunuz Afganistan ile çok uzun bir sınırları var ve bu sınırların terörden arındırılması, özellikle Tacikistan'ın bir terör eylemine maruz kalmaması konusunda büyük hassasiyetleri var.?

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Tacikistan'da görüşmeler yaptı - Son Dakika
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