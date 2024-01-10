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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da üst düzey temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan ziyareti çerçevesinde başkent Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Tacikistan Temsilciler Grubu Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüştü. Ayrıca Fidan, Duşanbe'deki İsmail Somon anıtını ziyaret etti. Fidan ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin arasında 'Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı' imzalandı.

10.01.2024 - 12:49,
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? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan ziyareti çerçevesinde başkent Duşanbe'de üst düzey temaslarda bulundu.

Tacikistan Cumhurbas'kanı I'mamali Rahman ve Tacikistan Temsilciler Grubu Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile görüşen Fidan, ayrıca başkent Duşanbe'deki Dusti Meydanı'nda bulunan I'smail Somon anıtını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin arasındaki görüşmenin ardından, 'Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı' da imzalandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan\'da üst düzey temaslarda bulundu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da üst düzey temaslarda bulundu - Son Dakika
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