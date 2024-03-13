Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, Gazze'deki katliama karşı durmaya çağırıyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, Gazze'deki katliama karşı durmaya çağırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye, Gazze\'deki katliama karşı durmaya çağırıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yalnızca Gazze'deki katliama sesini yükselterek adaletsizliği ifşa etmekle kalmadığını, bütün dünya ülkelerini bu katliama karşı durmaya çağırdığını da belirtti.

13.03.2024 21:27  Güncelleme: 21:51
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin yalnızca Gazze'deki katliama sesini yükselterek adaletsizliği ifşa etmekle kalmadığını, bütün dünya ülkelerini bu katliama karşı durmaya çağırdığını da belirtti.

Bakan Fidan, Kırıkkale Belediyesince düzenlenen iftar programında hitap etti.

Fidan, "21 yıldır Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde ülkemizin çok çeşitli alanlarda sadece gelişmekle kalmadığını, aynı zamanda bölgesinde, kendi coğrafyasında etki üreten, etki oluşturan, oyun kuran, oyun değiştiren bir güç haline geldiğini de çok yakından gördük." dedi.

20 yıldır çeşitli görevlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında hizmet ettiğini kaydeden Fidan, "Devletimize hizmet eden bu organlar, yıllar önce yine vardılar. Ama oyun değiştirici faaliyetler yapmak, icraat üretmek, iş ortaya çıkarmak çok güçlü bir liderlik ve duruş gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Fidan, son 20 yıldır Türkiye'nin oyun değiştirici hamlelerinin olduğunu, tarihsel adımlar attığını ve tarihsel başarılar kazandığını belirterek, bunun en önemli nedeninin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği" olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, "En büyük fark bu liderliğin ortaya çıkışıdır ve giderek güç kazanmasıdır. Sizin verdiğiniz destekle, sizin verdiğiniz oylarla Cumhurbaşkanımızın memlekete hizmet etmesi, kendi vizyonuyla ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, beraberliği için, gelişmesi için, refahı için çalışması, sizin ortaya koyduğunuz siyasi duruş ve güçle oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "uluslararası sisteme, adaletsizliklere karşı dik duruşunu, adalete haykırışını"nın her zaman görüldüğünü aktaran Fidan, Gazze'de Filistinlilere yapılan zulüm, işkence ve haksızlığın haddi hesabının olmadığını belirtti.

Fidan, "30 binden fazla Gazzelinin kadın ve çocuk demeden şehit edildiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü savaş hukukunun, savaş kurallarının ihlal edildiği, hiçe sayıldığı bir kirli katliamı, yok edişi bütün dünya büyük bir sessizlik içerisinde seyretmekte. Türkiye bütün bu sessizlik içerisinde sesini yükselterek sadece bu adaletsizliği ifşa etmekle kalmıyor, bütün dünya ülkelerini, onurlu ülkeleri ayağa kalkmaya, bu haksız zulme, katliama karşı durmaya davet ediyor. Bunun için güçlü bir liderlik, kendini ispat etmiş samimi bir duruş gerektiriyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yle olan bir duruş."

"(Kırıkkale'de) Savunma sanayiinde yeni kurulacak olan fabrikaların ne kadar önem taşıdığını, taşıyacağını göreceğiz"

Fidan, Kırıkkale'nin şu anda savunma sanayisinde neredeyse Ankara'yla yarışır duruma geldiğine işaret ederek, "İnşallah şu anda yapılması planlanan projelerle de daha büyük hamlelerin atılacağını görüyoruz. Ben bunları görmekten gerçekten devletim adına, milletim adına özellikle milli güvenlik sistemimiz adına gurur duyduğumu, iftihar ettiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bunun, "Kırıkkale'nin Türkiye'nin geleceğinde ve bugününde oynadığı ve oynayacağı rolün en büyük göstergesi" olduğunu vurgulayan Fidan, "Özellikle savunma sanayiinde yeni kurulacak olan fabrikaların, önümüzdeki yıllarda burada açılacak olan işletmelerin ve yan sanayinin ne kadar önem taşıdığını, taşıyacağını hep beraber göreceğiz. Kırıkkale bu nedenle büyük oranda işçi, mühendis ve çalışana ev sahipliği yapmakta ve bunun da sayısı giderek artmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Kırıkkale nüfus yoğunluğuna göre en fazla şehit veren illerin başında"

Kırıkkale'nin nüfus yoğunluğu dikkate alındığında orantısal olarak en fazla şehit veren illerin başında geldiğine dikkati çeken Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllardır çok çeşitli cephelerde, çeşitli savaşlara girmiş birisi olarak, birçok şehit kardeşimizin ailesine bizatihi gidip bu haberi vermek zorunda kalan biri olarak bunun nasıl bir onur olduğunu, nasıl taşınması gereken bir gurur olduğunu çok yakından biliyorum. Ama aynı zamanda yakınlarına nasıl bir sabır gerektiren his ve acı verdiğini de biliyorum. Bu acıyla gururu yaşayan bu asil milletin evlatlarının önemli bir kısmının Kırıkkale'de olması ve Kırıkkale'nin bu vasfıyla tebarüz etmesi inanın her şeyin üstünde. Bunun getirdiği bereket, bunun getirdiği anlam, bunun getirdiği milli duruş, milli şahsiyet hiçbir şeyle ne ölçülebilir ne de anlatılabilir."

Bakan Fidan, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın iki dönemdir canla başla çalıştığını belirterek, Saygılı'nın "iki dönemdir ortaya koyduğu hizmetle üçüncü dönemde taçlandıracağı projeleri ve hizmetlerin hazırlığını yaptığını" dile getirdi.

Kırıkkale'ye çağ atlatacak projelerin hayata geçirilmesi için bunun en büyük fırsat olduğunu kaydeden Fidan, Kırıkkalelilerin Saygılı'ya desteğinin önemli olduğunu aktardı.

Bakan Fidan, Kırıkkale temasları kapsamında Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Saygılı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, kent merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

Kaynak: AA

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