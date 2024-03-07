Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Gazze'de bir an önce ateşkesin ilan edilmesi, Rusya- Ukrayna savaşı, Azerbaycan- Ermenistan barış sürecinin ele alındığı görüşmede Fidan; Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığını vurguladı, ABD'nin PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Washington'da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre; görüşmede Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiği belirtildi.

Yetkili, "Ukrayna'daki savaşın daha fazla uzamaması gerektiğini, Ukrayna'nın toprak ve siyasi bütünlüğü içinde çözülmesini savunduğumuzu belirttik" bilgisini de paylaştı.

Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığının vurguladığı görüşmede, "ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK'nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği" kaydedildi. Iraktaki terör örgütleriyle mücadele konusu da ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinin desteklendiği ve burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı belirtildi.