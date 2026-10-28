Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Yunanistan'da gazeteye mülakat vermediğini açıkladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Yunanistan'da gazeteye mülakat vermediğini açıkladı

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Dışişleri Bakanlığı, Fidan\'ın Yunanistan\'da gazeteye mülakat vermediğini açıkladı
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Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Yunanistan'da gazeteye mülakat vermediğini ve Brüksel'deki yanıtların çarpıtıldığını bildirdi. Bakanlık, Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerin tavizsiz korunacağını açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasına ilişkin gündeme getirilen iddialara yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermediğini belirten Bakanlık, Brüksel'deki açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti. Açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasına ilişkin gündeme getirilen iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir siyasi parti Genel Başkanı'nın açıklamalarının aksine, Sayın Bakanımız Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye mülakat vermiş değildir. Sayın Bakanımızın Brüksel'de bir düşünce kuruluşunun düzenlediği etkinlikte verdiği yanıtlar çarpıtılmak ve bağlamından bütünüyle kopartılmak suretiyle, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz politikasının siyasi polemiklere konu edildiği görülmektedir.

Türkiye'nin tüm platformlarda, uluslararası hukuka uygun biçimde ve kararlılıkla savunduğu görüşlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ege ve Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizi taviz vermeksizin korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Dışişleri BakanlığıDoğu AkdenizYunanistanPolitikaBrükselGüncelDünyaEgeSon Dakika

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