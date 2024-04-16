Dışişleri Bakanlığı, \'2023 Genç Çevirmenler Yarışması\'nda başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, "2023 Genç Çevirmenler Yarışması"nda başarılı olan öğrenciler için başkent Ankara'da ödül töreni düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı binasında düzenlenen törende, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Başkanlık mensupları, öğrenciler, aileler ve çok sayıda katılımcı yer aldı.
Bozay, burada yaptığı konuşmada, yarışmanın 12'nci kez düzenlendiğini söyleyerek, dünya genelindeki savaşlara ve zorluklara işaret etti.
Türkiye-AB ilişkilerinin inişleri ve çıkışları olan süreçlerden geçtiğini belirten Bozay, AB sürecinin Türk dış politikasında "önemli yer" tuttuğunu vurguladı.
Bozay, Türkiye-AB ilişkisinin uzun yıllardan beri devam ettiğini söyleyerek, 1963'teki Ankara Anlaşması'nın 60. yılının kutlandığını hatırlattı.
Yarışmaya çok sayıda öğrencinin katıldığının altını çizen Bozay, "1248 öğrencimiz katıldı." dedi.
Bozay yarışmaya katılımın yüksek olmasından gurur duyduklarını aktararak, Başkanlık tarafından "AB Mevzuatı Çeviri Rehberi"nin çıkartıldığına da değindi.
Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin "stratejik hedef" olduğunu kaydeden Bozay, bu yolda doğru adımlarla ilerlemek için "çevirinin" önemli olduğunu ifade etti.
Bozay, öğrencileri ve ailelerini tebrik ettiğini sözlerine ekledi.
Etkinlik, sertifika töreni, toplu fotoğraf çekimi ve birincilik ödülünü kazanan öğrencilerin teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.
Yarışma
İstanbul'da 25 Kasım 2023'te 12'ncisi gerçekleştirilen yarışmanın amacı, üniversitelerin "Mütercim ve Tercümanlık" ve "Çeviribilim" bölümlerinde okuyan öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden üçer öğrencinin İngilizce, Fransızca ve Almancadan katılabildiği yarışmada öğrenciler, AB mevzuatından seçilen bir metni Türkçeye çevirdi.
Her dil kategorisinde birinci olan öğrenciler Brüksel'de yerleşik AB kurumlarını ziyaret ile ödüllendirilecek. İkinci ve üçüncü olan genç çevirmenler ise Ankara Üniversitesi, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa Birliği Temel Eğitim Programı"na katılım sağlayabilecek.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı, '2023 Genç Çevirmenler Yarışması'nda başarılı olan öğrenciler için ödül töreni düzenledi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar +81 kiloda yarışan Havvanur Kethüda, finalde Ukraynalı rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen karşılama töreninde Kethüda, milli marşımızı okuttuğu için gururlu olduğunu belirtti ve gelecek hedeflerini paylaştı.
Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün ekimi yeniden artış gösteriyor. Selendili çiftçiler, tütün fidelerini toprakla buluşturarak yoğun bir sezon geçiriyor. Tütün dikimleri yıl sonuna kadar sürecek ve üreticiler yüksek fiyatlar bekliyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde spiralle odun keserken bir anlık dikkatsizlik sonucu iki ayağını ve elini kesti. Yaralı genç, ailesinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Turizmde Estetik' konulu panelde, şehir ve kent kavramlarının estetik açıdan farklılık gösterdiği vurgulandı. Panelde, konuşmacılar şehirlerin estetik anlayışının henüz gelişmekte olduğunu belirtirken, sağlık turizmi ve şehirlerin turizm potansiyeli üzerine sunumlar yapıldı.
Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve çift kale maç yaparak hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. Maç, 22 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
Sivas'ın kent merkezinde meydana gelen kazada, bir otomobil önce park halindeki araca çarptı, ardından takla attı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın yanında bulunan garaj ve depo olarak kullanılan alan, çıkan yangında küle döndü. Yangın sonucunda depodan geriye sadece küller kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?