Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı\'nın Erdoğan\'a yönelik paylaşımını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımını kınayarak, gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlar ve onlarca masum Filistinlinin öldürülmesi eleştirildi ve Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

27.05.2024 22:04
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımını "gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba" olarak niteledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, "Dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Erdoğan'a yönelik paylaşımını kınadı - Son Dakika

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