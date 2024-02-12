Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i durdurmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i durdurmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'i durdurmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarını durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırdı. Türkiye, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun sessizliğine son vermesi gerektiğini vurguladı.

12.02.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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Dışişleri Bakanlığı: BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: İsrail'i durdurmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz - Son Dakika


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