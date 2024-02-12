Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'i durdurmak için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz

Atina'da silahlı saldırgan 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Glifada semtinde, daha önce çalıştığı gemi nakliye şirketinde silahla 3 kişiyi öldüren saldırganın intihar ettiği bildirildi. Sabah saatlerinde av tüfeğiyle şirkete giden saldırgan, etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda biri kadın üç kişi hayatını kaybetti. Saldırganın 70 yaşında Mısır vatandaşı olduğu ve daha önce söz konusu şirkette uzun süre çalıştığı ancak işten çıkarıldığı belirtildi. Saldırgan daha sonra bina içinde intihar etti.