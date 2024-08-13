Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı ve bu eylemin Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal ederek bölgedeki tırmanmayı artıracağını belirtti. Bakan Hakan Fidan ise Katar ve Mısır mevkidaşlarıyla konuyu görüştü.

13.08.2024 19:39
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise konuyu Katar ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınını kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır. Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

Bakan Fidan'ın telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmelerinde İsrailliler tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı başta olmak üzere, Gazze'deki son durum ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: ANKA

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