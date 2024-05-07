Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Refah'a saldırıları tüm dünyayı etkiler - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Refah'a saldırıları tüm dünyayı etkiler

Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in Refah\'a saldırıları tüm dünyayı etkiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının tüm dünyayı etkileyeceğini belirtti. Keçeli, İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafından kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail'in saldırılarına devam ettiği belirtilirken, Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi için Refah'ta ve sınır kapısında statükoya geri dönülmesi gerektiği vurgulandı.

07.05.2024 17:51
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki son gelişmeler hakkında, "Refah'a yapılacak bir harekat tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır." dedi.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık." ifadesini kullandı.

Gazze'deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını artırmasının "Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha gösterdiğini" belirten Keçeli, "Refah'a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah'ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir." ifadesine yer verdi.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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