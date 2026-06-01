Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesinin en güçlü biçimde kınandığı belirtilerek, "Netanyahu hükümetinin, Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Gazze'de yaptığı gibi Lübnan'da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir. İsrail, izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta; insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerekmektedir."