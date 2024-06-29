Dışişleri Bakanlığı, Neriman Celal'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Kırım Platformu'nun ilk Zirvesi'ne katıldıktan sonra Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarımızın da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazırız" denildi.