Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı kişilerin yolculara yönelik düzenlediği terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Dışişleri Bakanlığı, " Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir" ifadesine yer verdi.
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün (26 Ağustos) meydana gelen terör eylemini şiddetle kınıyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan Hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir."
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