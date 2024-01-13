 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş'ı Anma Mesajı Yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 12. yılında saygı, minnet ve rahmetle anarak 'Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içerisinde müstesna bir dirayet ve özveriyle savunan merhum Rauf Denktaş, kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir.' mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş\'ı Anma Mesajı Yayımladı
13.01.2024 - 11:35,  Güncelleme: 11:36
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 12. yılında saygı, minnet ve rahmetle anarak "Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içerisinde müstesna bir dirayet ve özveriyle savunan merhum Rauf Denktaş, kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir." mesajını paylaştı.

Bakanlık, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türk halkının lideri merhum Denktaş'ın, vefatının 12. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile gönül ve fikir birliği içerisinde müstesna bir dirayet ve özveriyle savunan merhum Rauf Denktaş, kalplerimizdeki yerini her daim muhafaza edecek ve ilham kaynağı olmaya devam edecektir.

Tarihi ve manevi sorumluluklarımızın bilinciyle, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili yönündeki haklı ve kararlı mücadelesine destek vermeye her daim devam edeceğiz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş, Rauf Denktaş, Kıbrıs, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika


12:20
Şehit ailesine ev alacaklarını duyuran Haluk Levent ve Hasan Can Kaya Şehit ailesine ev alacaklarını duyuran Haluk Levent ve Hasan Can Kaya
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58
Babaannesi Tarafından Otobüste Unutulan 6 Yaşındaki Çocuk Son Durakta Fark Edildi Babaannesi Tarafından Otobüste Unutulan 6 Yaşındaki Çocuk Son Durakta Fark Edildi

Son Dakika
12:20 Şehit ailesine ev alacaklarını duyuran Haluk Levent ve Hasan Can Kaya
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy, Zeki Müren Hakkında Şaşırtıcı Açıklamalar Yaptı
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:45 Eczacının otizmli Zeynep'e verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı; baba şikayetçi oldu
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:32:01. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı, Rauf Raif Denktaş'ı Anma Mesajı Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement