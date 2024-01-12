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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'deki felaketin gerçek nedeninin İsrail'in işgali, yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri olduğunu belirtti. Keçeli ayrıca, İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ve İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ettiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze\'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali
12.01.2024 - 20:13,
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, " Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir." ifadesini kullandı.

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki felaketin nedeninin "İsrail'in işgali, yayılmacı zihniyeti, insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleri" olduğunu ifade etti.

Paylaşımda ayrıca şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işlediği savaş suçlarının soykırım seviyesine ulaşmış olabileceği yönündeki haberlerden büyük endişe duyuyoruz ve Uluslararası Adalet Divanı'nda devam eden, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine dair iddiaların ele alındığı davayı yakından takip ediyoruz. İsrail Hükümeti üyelerinin dikkatleri işledikleri suçlardan başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecektir."

Kaynak: AA
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