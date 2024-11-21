Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şengen vizesine ilişkin "Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret de 48 bin 638 kişi artmış." dedi.

Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Bazı milletvekillerinin, "Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) çok sayıda personelin Dışişleri Bakanlığında görevlendirildiğine" ilişkin iddialarına yanıt veren Fidan, şu anda Dışişleri Bakanlığında 39 genel müdürlük olduğunu söyledi. Fidan, "Ben Milli İstihbarat Teşkilatından 6 genel müdür arkadaş getirmişim." diye konuştu.

Fidan, söz konusu 6 personelin daha önce nerede çalıştıklarına ve Bakanlıkta hangi pozisyonda görevlendirdiklerine değinerek söz konusu personelin, eğitimli ve uzmanlık sahibi olduğunu vurguladı.

Kurumsallaşmaya verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Fidan, "Kurumsal verim önemli. Bunun için de alanında ihtisas sahibi arkadaşlarla çalışmak her zaman için tercihim. Çünkü taşıdığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Vakıf Yönetim Kurulunu atadıklarını, faaliyete başladıklarını ve şu anda şirkete personel alımı sürecinde olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Vakfın faaliyetleri arasında Bakanlık personelinin çocukları için orta dereceli eğitim ve üniversite vizyonların bulunduğunu söyledi.

"Bakanlığa ait araçlara lastik alımı yapıldığına" ilişkin haberlere ilişkin soru üzerine Fidan, söz konusu lastik alımlarının, yurt dışındaki misyon şeflerinin kullandığı araçlar için yapıldığını bildirdi.

Şengen vizesi

Fidan, Şengen vizesine ilişkin soruyu yanıtlarken geçmiş senelerde Türkiye'den ve dünyadan Şengen vizesine yönelik başvuru ve ret oranların hakkında bilgiler paylaştı.

Bakan Fidan, "2014'te Türkiye başvurularına yapılan ortalama ret yüzde 4,4. Bütün Şengen başvurularına yapılan ret yüzde 5,1. 2015'te yüzde 3,9 Türkiye'ye, dünyaya yüzde 6,2. 2016'da Türkiye'ye yüzde 4,4, dünyaya yüzde 6,9. 2019'da bütün dünyaya yüzde 9,7, bize yüzde 9,9. 2020'de bize yüzde 12,7, dünyaya yüzde 13,6. 2021'de Türkiye'ye yüzde 16,9, dünyaya yüzde 13,4; pandeminin olduğu dönem. 2022'de bize yüzde 15,7, bütün dünyaya yüzde 17,9. Geçen yıl yüzde 16,1 bize ret oranı, bütün dünyaya yüzde 16. Bu senenin rakamı yok, çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den geçmiş yıllarda Şengen vize başvurusunda bulunan kişi sayısını da paylaşan Fidan, "2019'da 906 bin vatandaşımız başvuruda bulunuyor. 2021'de pandemi var, 271 bine düşüyor. 2022'de 770 bin. 2023'te 1 milyon 55 bin kişi. 2024'te bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış." diye konuştu.

Hakan Fidan, Şengen vizesinin değerlendirilmesi süresinin uzamasının iki nedeni bulunduğunu belirterek bunları, personel yetersizliği ile "Batı ülkelerinde özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavır ve seçimlerde iç siyasetin inanılmaz derecede etkili oluşu" şeklinde sıraladı.

Yurt dışına gitmek ve öğrenim görmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını da vurgulayan Fidan, bu sorunun kökten çözülmesi için "vize serbestisi anlaşmasının" hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi

Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Birliği (AB) ile görüştükleri iki önemli başlığın vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi olduğunu belirterek, AB'ye üyelik perspektifiyle ilgili resmi politikanın sürdüğünü söyledi. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB üyeliğinin stratejik hedef olmaya devam ettiğine ilişkin söylemlerini de anımsattı.

AB ile müzakerelerde "başmüzakereci" rolünü, Dışişleri Bakanı olarak kendisinin üstlendiğini dile getiren Fidan, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve ilgili genel müdürlüklerle eş güdüm halinde müzakereleri sürdürdüklerini anlattı.

Fidan, AB'nin, Türkiye'nin üyeliğine yönelik siyasi duruşunun değişmediğini ifade ederek AB'nin dış politika ve dış jeopolitik durumu, iç siyasetin gündemine taşıdığını kaydetti. Fidan, "Avrupa'nın kendi yaşadığı siyasal travmaların bir kısmında bu türden büyük sorulara veremedikleri cevaplar da rol oynuyor. Onu görmek gerekiyor. Sürekli yanılsama içinde oldukları bir alan var." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)