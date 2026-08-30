Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri\'nden İsrail\'e Sert Tepki
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Erdoğan'a yönelik açıklamalarına yanıt vererek, Netanyahu hükümetinin yalanlarının uluslararası toplumda inanırlığını yitirdiğini, Türkiye'nin gerçekleri savunmaya devam edeceğini bildirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki göstererek, "İsrail kurumlarının Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır.

Gazze'de soykırım işleyerek tüm İsrail halkına tarihi bir utanç yaşatan, ayrıca modern Orta Doğu tarihinde görülmemiş bir yayılmacılık sergileyerek bölgesel ve küresel istikrarsızlığın başlıca sorumlusu olan Netanyahu ve suç şebekesinin sahip olduğu dokunulmazlıklar hem hukuki hem de siyasi bakımdan ortadan kalkmaktadır.

Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Netanyahu döneminde işlenen suçların karşısında dürüst ve kararlı bir duruş sergilemiştir. Bundan sonra da gerçekleri savunmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri'nden İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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