Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Ziyareti Ertelendi" - Son Dakika
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Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Ziyareti Ertelendi"

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ABD Ziyareti Ertelendi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu durumu açıkladı.

27.04.2024 00:11
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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