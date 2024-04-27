Dışişleri Sözcüsü Keçeli: "Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ABD Ziyareti Ertelendi"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyaret, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak bir tarihe ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta ABD'ye yapması planlanan ziyaretinin, programların uyuşmaması nedeniyle her iki taraf için uygun olacak ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
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