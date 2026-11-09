DİSK Başkanı Çerkezoğlu, Aliağa\'daki işçi ölümleri için \'kaza değil cinayet\' dedi

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Aliağa'da meydana gelen patlama nedeniyle yaşamını yitiren işçiler için taziye mesajı yayımladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşamını yitiren işçi kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor; enkaz altındaki işçilerin sağ salim kurtarılmasını umut ediyoruz. Önlenebilir olduğu halde önlenmeyen, göz göre göre gelen işçi ölümleri kaza değil cinayettir. Yaşanan facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız" ifadesini kullandı.