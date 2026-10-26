DİSK Başkanı Çerkezoğlu işçilerin 9 aylık kaybını 2 trilyon 254 milyar lira bildirdi

(AYDIN) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde, vergide, ülkede adalet" buluşmalarının 9'uncusunda Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Bütün çalışanların, bütün işçilerin vergi, enflasyon ve kesinti nedeniyle 9 aylık kaybı 2 trilyon 254 milyar lirayı buldu. Yani yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 254 milyar liramız bizim cebimizden uçtu gitti, sermayeye ve hükümete aktarıldı" dedi. Çerkezoğlu, "Ülkemiz fakir olduğu için değil adaletin terazisi bozulduğu için geçinemiyoruz" ifadesini kullandı.

DİSK, "Gelirde, vergide, ülkede adalet" buluşmalarının 9'uncusunu Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirdi. Buluşmada, "Birleşe birleşe kazanacağız", "Sefalete teslim olmayacağız", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "İnadına sendika, inadına DİSK" sloganları atıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ülkedeki tüm kesimlerin geçinemediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçiler, emekçiler, kadınlar, emekliler geçinemiyoruz. Her gün her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde yüksek enflasyon karşısında ücretlerimiz her gün geriliyor, her gün alım gücümüz daha fazla düşüyor. Bu yetmezmiş gibi adaletsiz vergi sistemi nedeniyle çok fazla vergi ödüyoruz. Bütün vergi yükü işçinin, emekçinin, halkın üzerinde. Biz daha ücretimizi almadan peşin peşin vergimizi ödüyoruz ama aldığımız ücreti, maaşı harcarken bir kilo domates, bir kilo patates aldığımızda bir daha vergi ödüyoruz. Dolaylı vergiler en adaletsiz vergidir. Bugün devletin toplam vergi gelirlerinin yüzde 65'ine ulaştı dolaylı vergi."

"ASGARİ ÜCRET GERÇEK ANLAMDA 21 BİN LİRAYA GERİLEMİŞ DURUMDA"

DİSK-AR'ın her ay ücret kayıplarına ilişkin rapor hazırladığını belirten Çerkezoğlu, çalışanların vergi, enflasyon ve kesintiler nedeniyle yaşadığı kaybın 9 ayda 2 trilyon 254 milyar liraya ulaştığını söyledi. Çerkezoğlu, "9 aylık kaybımız, bütün çalışanların bütün işçilerin vergi, enflasyon ve kesinti nedeniyle kaybı 2 trilyon 254 milyar lirayı buldu. Yani yılın ilk 9 ayında 2 trilyon 254 milyar liramız bizim cebimizden uçtu gitti. Sermayeye ve hükümete aktarıldı. Eylül ayının yarısını vergi ve kesintiye ve enflasyona çalıştık" diye konuştu.

Asgari ücretin 9 aylık kaybının da 6 bin 828 liraya ulaştığını belirten Çerkezoğlu, "28 bin lira olan asgari ücret 9 aylık kaybı 6 bin 828 liraya ulaştı. Yani aslında şu anda asgari ücret gerçek anlamda 21 bin liralara gerilemiş durumda" dedi.

"BU DÜZENİN ÇARKLARI YOKSULDAN ALIP ZENGİNE VERMEK ÜZERİNE DÖNDÜĞÜ İÇİN GEÇİNEMİYORUZ"

Yaşanan geçim sıkıntısının ve yoksulluğun tesadüf olmadığını söyleyen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yaşadığımız tablonun, bu geçinememe probleminin, bu açlığın, yoksulluğun ve işsizliğin tesadüf olmadığını, ülkeyi yöneten iktidarın bakanlarının, bürokratlarının beceriksizliğinin olmadığını bilmemiz lazım. Bu yaşadığımız olumsuz tablo, bu kara tablo ülkeyi yöneten iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonucudur. Yani altını kalın kalın çizelim ki ülke fakir olduğu için değil adaletsiz olduğu için biz geçinemiyoruz. Ülkemiz fakir olduğu için değil adaletin terazisi bozulduğu için geçinemiyoruz. Ülkede üretim olmadığı için değil ürettiğimiz değeri hakça paylaşmadığımız için, bu düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp zengine, işçiden alıp patrona vermek üzerine döndüğü için geçinemiyoruz."

Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet mücadelesinin yanı sıra ülkedeki politikaların ve düzenin değişmesi gerektiğini belirterek, "Gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet mücadelesi o nedenle bu ülkenin geleceğinin mücadelesidir" dedi.

"BİR ASGARİ ÜCRETLİNİN 6 BİN YILDA KAZANACAĞI GELİRİ BİR AVUÇ İNSAN 4 AYDA FONLANARAK ELDE EDEBİLİYOR"

Ülkedeki adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin iktidarın politikaları nedeniyle her gün daha fazla büyüdüğünü vurgulayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Düşünün ki bir asgari ücretlinin 6 bin yıl hiç durmadan çalışarak elde edebileceği bir geliri bir avuç insan oturduğu yerde 4 ayda fonlanarak elde edebiliyor. Birbirlerine fonluyorlar, birbirlerini denetliyorlar ve bu adaletsiz düzeni devam ettiriyorlar. Tekrar tekrar söylüyoruz; bu ülkede üretim var, bu ülkede kaynak var, bu ülkede birikim var. Bunu adaletsiz bölüştüğümüz için milyonlar olarak her gün yoksullaşıyoruz ve bu adaletsiz düzeni değiştirmek için mücadelemizi hep birlikte büyütüyoruz."

"2027 BÜTÇESİNDE İŞÇİLER, EMEKÇİLER YOK"

2027 yılı bütçesinin Meclis'e sunulduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, "Bütçe bir ülkede hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerdir. Bütçe hepimizin alın teridir. İşte o bütçenin nasıl kullanıldığı, nereye kullanıldığıdır önemli olan. 2027 bütçesine baktığımızda bütçe giderlerinin çok önemli bir kısmının faiz ödemelerine, sermayeye aktarıldığını görüyoruz. Yani 2027 yılı bütçesinde faize ödeme var, bir de sermayenin talepleri var, sermayenin istekleri var ama 2027 bütçesinde işçiler yok, emekçiler yok, emekliler yok, kadınlar, gençler, çocuklarımız yok. İşte bunu değiştirmek için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN ÜCRETLER YÜKSELTİLMELİDİR"

Çerkezoğlu, Türkiye'de üretilen toplam değerin 86 milyon insanın insanca yaşamasına yeterli olduğunu savunarak, "Yeter ki adaletli bölüşelim" dedi.

Gelirde adalet taleplerini sıralayan Çerkezoğlu, "Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin derhal arttırılması gerektiğini söylüyoruz. Bir ortalama ücret haline gelen asgari ücret bugün artık 21 bin liralara düşmüş ise ortalama ücret artık Türkiye'de açlık sınırının bile çok çok altındaysa, bırakalım yoksulluk sınırını; evet bütün ücretler yükseltilmelidir ve evet gelirde adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİ TÜRKİYE'DE"

Vergide adalet istediklerini vurgulayan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

"Biz vergide adalet istiyoruz çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de. Biz işçiler, emekçiler daha ücretimizi almadan peşin peşin vergi öderken bu ülkede sermaye canı istediği zaman, canı istediği kadar vergi ödüyor. O nedenle anayasamızda yazdığı gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan acil bir vergi sistemi istiyoruz."

"EMEKLİLİKTE ADALET BİR ONUR MÜCADELESİDİR"

Emeklilerin yaşadığı sorunlara da değinen Çerkezoğlu, "Bu olumsuz tablonun, bu politikaların, bu tercihlerin en ağır bedelini emekliler ödüyor" dedi. Çerkezoğlu, milyonlarca emeklinin asgari ücretin bile altındaki gelirle yaşamak zorunda kaldığını belirterek, emeklilikte adalet talebini şöyle dile getirdi:

"Düşünün ki bir ülkede milyonlarca emekli 23 bin liraya mahkum edilmişse, bir ülkede her üç emekliden ikisi ya çalışıyor ya da iş arıyorsa, 70 ile 80'li yaşlarını süren insanlar inşaat iskelelerinde çalışmak zorunda olduğu için can veriyorsa emeklilikte adalet ve insanca yaşam mücadelesi bir onur mücadelesidir aynı zamanda. Kademeli emeklilik bekleyenlerin, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının taleplerinin karşılanmasını ve emeklilikte insanca yaşayacak bir ücret istiyoruz."

"DEMOKRASİ İŞÇİNİN EKMEĞİDİR"

Çerkezoğlu, DİSK olarak demokrasi talebini de gelir ve vergide adalet mücadelesinin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Demokrasi işçinin ekmeğidir, demokrasi yoksa ekmek de yoktur. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde emekçiler olarak, işçiler olarak, bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler olarak yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde milli gelirden aldığımız pay sadece iki dönemde düşük düzeyde: Birincisi 12 Eylül askeri darbesi koşullarıdır. İkincisi ise 2018 yılı sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında kurulan yeni düzendir. O nedenle demokrasi yoksa ekmek de yoktur.

Demokrasi derken de 5 yılda bir gidip de sandıkta oy kullanmayı anlamıyoruz sadece. Demokrasi hayatın her anında ve her alanında, başta işçiler olmak üzere söz ve karar sahibi olmak demektir. Biz işçilerin söz ve karar sahibi olmasının biricik yolu da sendikalı olmak ve örgütlü olmaktır."

"SEÇTİĞİMİZ BELEDİYE BAŞKANLARININ YERİNE KAYYUM ATANMAMALI"

Demokrasinin temel kurum ve kurallarının çalışmasını istediklerini dile getiren Çerkezoğlu, "Seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkıyoruz. Seçtiğimiz belediye başkanlarının yerine kayyum atanmaması gerektiğini söylüyoruz. İfade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkıyoruz. Demokrasinin işlemediği bir düzende işçiler olarak bizim de hiçbir hakkımızın, başta kıdem tazminatı olmak üzere hiçbir hakkımızın güvencesi yoktur. O nedenle demokrasi işçinin ekmeğidir ve biz demokrasi istiyoruz" diye konuştu.

"BİZ VARSAK UMUT VAR"

Çerkezoğlu, gelirde, vergide ve ülkede adalet için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Gelirde, vergide, ülkede adalet için; bu ülkede, bu topraklarda hep birlikte yan yana kardeşçe yaşamak için, barış için, kardeşlik için, adalet için, özgürlük için, eşitlik için bu mücadeleyi, bu yürüyüşü hep birlikte büyütüyoruz" dedi.

İçinden geçilen sürecin zorluklarına rağmen DİSK'in mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Çerkezoğlu, "Bu mücadelede asla mutsuzluğa kapılmak yok. Yan yana, omuz omuza bu mücadeleyi büyütüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi; biz varsak umut var, biz yan yana isek umut var, DİSK varsa umut var. Umudu hep birlikte büyütüyoruz" şeklinde konuştu.