(KOCAELİ) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Faizin, rantın ve karın vergilendirildiği adil bir vergi sistemi istiyoruz. Dolaylı vergiler adı altındaki soyguna son verilmesini talep ediyoruz. Üçüncü olarak, emeklilikte adalet ve insanca yaşam istiyoruz. DİSK olarak demokrasinin işçinin ekmeği olduğunu söylüyoruz. Biliyoruz ki demokrasinin olmadığı yerde ekmek de yoktur" dedi.

DİSK'in "Gelirde Vergide Adalet, Ülkede Adalet" talepleriyle düzenlediği buluşmaların 16'ıncısı Kocaeli İnsan Hakları Parkı'nda gerçekleştirildi.

"Hayat pahalı emek ucuz, insanca yaşamak istiyoruz" yazılı pankartın ardında toplanan sendikalılar, "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" ve "Sermayeye değil emekçiye bütçe" sloganları attı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklamasında işçi, emekçi, kadın ve gençlerin artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı yaşadığını belirtti. Ücretlerin alım gücünün düştüğünü ve yoksulluğun arttığını ifade eden Çerkezoğlu, gelir dağılımındaki ve vergi sistemindeki adaletsizliğe dikkati çekerek gelirde ve vergide adalet talebiyle mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

"Yaşadığımız yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, bu kara tablonun kendiliğinden ortaya çıkmadığını biliyoruz" diyen Çerkezoğlu, "Ülkeyi yöneten iktidarın siyasal, sınıfsal, ekonomik tercihlerinin sonucu. Oysa hepimiz çalışıyoruz, üretiyoruz. Sabahın köründe servislere biniyoruz, yola çıkıyoruz, iş yerlerine gidiyoruz.Gecenin kör karanlığında evimize geliyoruz. Fazla mesai yapıyoruz. Hatta emekli oluyoruz emekli aylıkları çok düşük olduğu için yine çalışmak zorunda kalıyoruz. Biz üretiyoruz bu ülkede kaynak, üretim var. O nedenle buradan emeğin kenti Kocaeli'nden hep birlikte sesleniyoruz, biz çalışıyoruz, üretiyoruz, Ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak istiyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz" diye konuştu.

Çerkezoğlu, açıklamasında gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkati çekerek mevcut ekonomik düzenin zengin ile yoksul arasındaki farkı artırdığını savundu. İşçilerin emeğiyle elde edilen gelirin adil paylaşılmadığını söyleyen Çerkezoğlu, finansal kazanç ve rant gelirlerinin öne çıktığını ifade etti. Çerkezoğlu, bu tabloya karşı emek ve alın terine dayalı, adil bir gelir dağılımı talep ettiklerini kaydetti.

"ASGARİ ÜCRET BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN ÜCRETLERİN İNSANCA YAŞANABİLECEK DÜZEYE ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ"

Ekonomik sorunların toplumun geniş kesimlerini etkilediğini vurgulayan Çerkezoğlu, işsizlik, iş yeri ve fabrika kapanmaları ile ekonomik yavaşlamaya değindi. İşsizliğin özellikle gençler ve kadınlar üzerindeki etkilerine değinen Çerkezoğlu, işsizlik sigortası fonundan yapılan ödemelerin büyük bölümünün işverenlere aktarıldığını savundu. Herkesin istihdama katılabildiği ve emeğinin karşılığını alabildiği bir ülke için mücadele ettiklerini dile getiren Çerkezoğlu, gelir ve vergi adaleti talebini yineledi.

Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin insanca yaşanabilecek düzeye çıkarılmasını istiyoruz. Faizin, rantın ve karın vergilendirildiği adil bir vergi sistemi istiyoruz. Dolaylı vergiler adı altındaki soyguna son verilmesini talep ediyoruz. Üçüncü olarak, emeklilikte adalet ve insanca yaşam istiyoruz. DİSK olarak demokrasinin işçinin ekmeği olduğunu söylüyoruz. Biliyoruz ki demokrasinin olmadığı yerde ekmek de yoktur. Seçme ve seçilme hakkımız başta olmak üzere ifade özgürlüğümüze, sendikal haklarımıza ve basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Seçtiğimiz belediye başkanlarının tutuklanarak cezaevine gönderilmemesi ve yerlerine kayyum atanmaması, halkın haber alma hakkının ve sendikal haklarımızın korunması için demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik mücadelesi veriyoruz."

Çerkezoğlu, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla tüm emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla 12 Aralık'ta Ankara'da bir araya geleceklerini duyurdu.