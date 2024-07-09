DİSK Emekli-Sen Üyeleri, Enflasyon Rakamlarına Tepki Gösterdi ve Erken Seçim Çağrısı Yaptı

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(ANKARA) - DİSK Emekli-Sen üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile maaşlara yapılan zamlara tepki gösterdi, erken seçim çağrısı yaptı. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, "Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün artacağını söylemeye cüret ediyor. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ve düşük maaşlara tepkilerini dile getirmek amacıyla Ankara Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı.

Emekliler, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım", "TÜİK'in yalanı, viran etti vatanı" yazılı döviz taşıdı. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, şöyle konuştu:

"TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60; Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur.

Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gida enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73; memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir.

"Gelin siz de bedel ödeyin"

Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz. Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin.

Bir yanda 6 aylık resmi enflasyonun 5,4 puan altında zam alan memurlar ve memur emeklileri, diğer yanda ve yüzde 0'lık zam oranına mahkum edilen asgari ücretliler ve kök aylığı 8 bin liranın altında olup fiilen hiçbir zam alamayacak olan işçi emeklileri! ve tam karşımızda, yaşamımıza kast eden, işçiyi, memuru, emekliyi kuru ekmeğe muhtaç bırakanlar! Onlar, irademizi ve yaşam hakkımızı yok sayan bu zam oranlarının yanında mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ile bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar.

"Erken seçim" talebi

Bizleri yaşarken öldüren bu iktidara sesleniyoruz: Tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız. Örgütlü mücadelemizi büyütecek, iktidarın layık gördüğü ile sınırlı bir yaşamı kabul etmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için her alanda 'erken seçim istiyoruz' diye haykırmaya devam edeceğiz. 'Başka çare yok, halk ekmeksiz kalacak' diyenlere sesleniyoruz: Halkın ekmeği halkın sofrasında kalacak. Çare halk olacak; gidecek olan siz. Aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik, huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrımızı yükseltiyoruz, yükseltiyoruz."