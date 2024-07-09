DİSK Emekli-Sen Üyeleri, Enflasyon Rakamlarına Tepki Gösterdi ve Erken Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DİSK Emekli-Sen Üyeleri, Enflasyon Rakamlarına Tepki Gösterdi ve Erken Seçim Çağrısı Yaptı

Geniş Video İzle

DİSK Emekli-Sen üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile maaşlara yapılan zamlara tepki gösterdi ve erken seçim çağrısı yaptı. Emekliler, düşük maaşlar ve yüksek enflasyon nedeniyle yaşam koşullarının ağırlaşacağını belirtti. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, enflasyon oranlarının gerçekleri yansıtmadığını ve emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu vurguladı. Emekli-Sen, onurlu yaşam ve hakça paylaşım talepleriyle erken seçim çağrısını yineledi.

09.07.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - DİSK Emekli-Sen üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları ile maaşlara yapılan zamlara tepki gösterdi, erken seçim çağrısı yaptı.  DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, "Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün artacağını söylemeye cüret ediyor. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekli-Sen üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ve düşük maaşlara tepkilerini dile getirmek amacıyla Ankara Sakarya Caddesi'nde açıklama yaptı.

Emekliler, "Onurlu yaşam, hakça paylaşım", "TÜİK'in yalanı, viran etti vatanı" yazılı döviz taşıdı. DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, şöyle konuştu:

"TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı yüzde 71,60; Ocak-Haziran 2024 dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 24,73 olarak açıklandı. Bu oran, bilimsel değerlendirmelerden tümüyle uzaktır. Konfederasyonumuz DİSK tarafından açılan ve kesinleşen davanın gereklerini yerine getirmeyen TÜİK, madde fiyat listesini halen açıklamamaktadır. Dahası bu oran, ne işçinin ne memurun ne de emeklinin yaşam gerçekliğini yansıtan bir orandır. TÜİK hissedilen enflasyon oranını açıklamasa da DİSK-AR'ın araştırması emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 93,9 olduğunu ortaya koymuştur.

Ücret, maaş ve aylıklara gelir gruplarının gida enflasyonunu dikkate almadan, gerçek dışı resmi enflasyon oranlarında yapılan zamlar, bugün işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaşacağını göstermiştir. Açıklanan enflasyon oranları sonucunda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,73; memur emeklilerine yapılacak zam oranı ise yüzde 19,31 olarak belirlenmiştir.

"Gelin siz de bedel ödeyin"

Bu zam oranları, emeklilere bir kez daha ucuz ekmek kuyruklarını işaret etmektedir. Ancak bizler, DİSK Emekli-Sen olarak, onların işaret ettiği yöne bakmıyor; erken seçimi işaret ediyoruz. Aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışan milyonlarca emekli yıllardır açlık, yoksulluk ve sefalet içinde, sağlıklarını kaybederek, yaşamak için iş arayarak nedeni olmadıkları krizlerin bedelini ödüyor. Ancak iktidar sözcüleri utanıp sıkılmadan 'hep birlikte bedel ödeyeceğimizi', birkaç ay sonra enflasyondaki düşüşle beraber alım gücümüzün kendiliğinden artacağını söylemeye cüret ediyorlar. Gelin, siz de aylık 10 bin lira ile geçinmeye çalışın. Gelin siz de bedel ödeyin.

Bir yanda 6 aylık resmi enflasyonun 5,4 puan altında zam alan memurlar ve memur emeklileri, diğer yanda ve yüzde 0'lık zam oranına mahkum edilen asgari ücretliler ve kök aylığı 8 bin liranın altında olup fiilen hiçbir zam alamayacak olan işçi emeklileri! ve tam karşımızda, yaşamımıza kast eden, işçiyi, memuru, emekliyi kuru ekmeğe muhtaç bırakanlar! Onlar, irademizi ve yaşam hakkımızı yok sayan bu zam oranlarının yanında mal ve hizmetlere getirilen yeni vergi artışları ile bizleri ölüm sınırında bir yaşama itiyorlar.

"Erken seçim" talebi

Bizleri yaşarken öldüren bu iktidara sesleniyoruz: Tüm hak ve taleplerimizi daha güçlü savunacağız. Örgütlü mücadelemizi büyütecek, iktidarın layık gördüğü ile sınırlı bir yaşamı kabul etmeyeceğiz. İnsan onuruna yakışır bir emeklilik için her alanda 'erken seçim istiyoruz' diye haykırmaya devam edeceğiz. 'Başka çare yok, halk ekmeksiz kalacak' diyenlere sesleniyoruz: Halkın ekmeği halkın sofrasında kalacak. Çare halk olacak; gidecek olan siz. Aydınlık bir gelecek, tasasız bir gençlik, huzurlu bir emeklilik için erken seçim çağrımızı yükseltiyoruz, yükseltiyoruz."

Kaynak: ANKA

Cengiz Yavuz, Zam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK Emekli-Sen Üyeleri, Enflasyon Rakamlarına Tepki Gösterdi ve Erken Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:37 Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde Ehliyete yeni düzenleme geldi Direksiyon sınavında parktan kalanlara müjde! Ehliyete yeni düzenleme geldi
17:10 “Ya zam ya seçim“ dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi "Ya zam ya seçim" dedi, hükümete asgari ücret için rakam verdi
16:03 Özel’in “Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum“ sözü CHP ve DEM’i karşı karşıya getirdi Özel'in "Esad-Erdoğan arasında arabulucu olurum" sözü CHP ve DEM'i karşı karşıya getirdi
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
19:27 Yeni sezonda olmayacaklar Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti Yeni sezonda olmayacaklar! Okan Buruk, 5 yıldızın birden biletini kesti
19:01 Gazze’yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri hastaneleri doldurdu
18:38 Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin Ali Koç, yıldız golcü için gemileri yaktı: Bu transferi bir an önce bitirin
17:39 2’si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu 2'si kardeş 3 kişi gölette serinlemek isterken boğuldu
17:35 Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı Rüşvet operasyonu düzenlenen gümrük çalışanlarının adreslerinden servet çıktı
17:17 İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı İsteği reddedilince önce eski iş ortaklarına sonra kendine kıydı
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 20:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: DİSK Emekli-Sen Üyeleri, Enflasyon Rakamlarına Tepki Gösterdi ve Erken Seçim Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement