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DİSK İşçi Buluşmaları Beşiktaş Meydanında Gerçekleştirildi - Son Dakika
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DİSK İşçi Buluşmaları Beşiktaş Meydanında Gerçekleştirildi

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Beşiktaş'ta düzenlenen işçi buluşmasında yeni asgari ücretle ilgili konuştu. Çerkezoğlu, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesi gerektiğini belirtti. Eyleme Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

DİSK İşçi Buluşmaları Beşiktaş Meydanında Gerçekleştirildi
25.12.2023 - 23:16,
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DİSK tarafından 11 farklı kent meydanında düzenlenen işçi buluşmalarının sonuncusu Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Yeni asgari ücretle ilgili konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir" şeklinde konuştu.

Eyleme Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Çerkezoğlu, "Günlerdir gelirde adalet vergide adalet insanca yaşayacak bir ücret için alanlarda, meydanlarda, sokaklardayız. İş yerlerinden başlayan bu mücadelemiz geçtiğimiz ay İstanbul'dan Ankara'ya yaptığımız yürüyüşle devam etti ve bu yürüyüşte İstanbul'da Kadıköy meydanından yola çıkarken demiştik ki yine burada olduğu gibi bütün dostlarımızla yoldaşlarımızla birlikteydik bu yolu yalnız yürümeyeceğiz dedik. Gerçekten de öyle oldu. Gelirde adalet istiyoruz; vergide adalet istiyoruz. Hepimiz çalışıyoruz üretiyoruz ve hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı almak için mücadele veriyoruz " dedi. Çerkezoğlu, "Şimdi buradan milyonlarca işçİ emekçi emekli kadın genç bu ülkenin bütün yurttaşları olarak adil bir vergi sistemi için o 5 maddelik kanun teklifimizin meclisten geçirilmesi için mücadeleyi büyütüyoruz. Buradan Beşiktaş meydanından bir kez daha adaletli bir vergi sistemi için kanun teklifimizin meclisteki bütün siyasi partilerin ve 600 milletvekilinin oy birliğiyle meclisten geçirilmesi için bir kez daha çağrı yapıyoruz" diye konuştu.

Çerkezoğlu, "2013 yılında bir asgari ücretli bir yıllık geliri ile 31 Cumhuriyet altını alırken bugün bir asgari ücretli ancak 9 tane altın alabiliyor bir yıllık geliriyle. Yani bir asgari ücretli bu 10 yılda 22 Cumhuriyet altını kaybetti. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmelidir " şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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Arzu Çerkezoğlu, Beşiktaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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