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Disney Müzikleri Türkiye'de

24.07.2025 11:13
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Disney in Concert, 16-17 Ocak 2026'da İstanbul'da, 100 kişilik orkestra eşliğinde sahnelenecek.

Sinema tarihine damga vuran Disney film müzikleri, "Disney in Concert: Around the World" gösterisiyle ilk kez Türkiye'deki sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 16-17 Ocak 2026'da gerçekleşecek gösteride, Aslan Kral'dan Karlar Kraliçesi'ne, Moana'dan Pocahontas'a birçok filmin müziklerine yer verilecek.

Gösteri, Paris'ten gelecek 100 kişilik dev senfoni orkestrası, şarkıcılar ve dansçılar eşliğinde sahnelenecek.

Disney'in tüm kahramanları tarafından somutlaştırılan sevgi, dostluk, aile, cesaret ve bağımsızlık arayışı gibi evrensel temaları işleyecek gösterinin biletleri Biletix ve Mobilet'te satışa sunuldu.

"Türkiye konserlerimiz için yerli konuk sanatçılarımız olacak"

Gösteriye dair AA muhabirine açıklamada bulunan Disney In Concert sanatçısı Sinan Bertrand, Disney In Concert'in 5 senedir Batı Avrupa'da turne yaptığını belirterek, "Bu eşsiz etkinliğin her sene içeriğini değiştirip, Fransa, Belçika ve İsviçre'de, büyüyen bir başarıyla seyirciyle tekrar tekrar buluşuyoruz. Türkiye konserlerimiz için elbette yerli konuk sanatçılarımız ve yerli sürpriz bir sunucumuz olacak. Ayrıca konserimizin en geniş kitleye hitap edebilmesi için İstanbul konserimizi yarı Türkçe ve yarı İngilizce tasarlıyoruz." dedi.

Bertrand, 2025-2026 turnesinde, dev ekrana yansıyan film görüntüleri eşliğinde 100 kişilik senfoni orkestrası, şarkıcılar ve dansçılar olacağını kaydederek, "Şarkı seçimlerine gelince, seyircilerimizi her zaman memnun eden, 'Aslan Kral', 'Frozen', 'Moana', 'Encanto' ve 'Alaaddin' gibi kaçınılmaz eserlerden alıntılar ve birkaç sürpriz içerecek konserimiz." diye konuştu.

"Türkiye'de başka şehirleri de yıllık turnemize düzenli duraklar yapmayı umut ediyoruz"

İstanbul'un Avrupa'nın en önemli ve anlamlı şehirleri arasında olduğunu belirten Bertand, şöyle devam etti:

"Uluslararası kalitedeki bu etkinliği Türk seyircilerine getirmek ve dünyada sınır tanımayan Disney büyüsünü paylaşmak bizim için hem gurur hem memnuniyet kaynağı. Her yerde olduğu gibi İstanbul'da da 7'den 77'ye hitap eden bu müzikal şölenin seyirciler arasında büyük bir beğeni elde edeceğinden eminiz. İstanbul ve belki daha sonra Türkiye'de başka şehirleri de yıllık turnemize düzenli duraklar yapmayı umut ediyoruz."

Sinan Bertrand, Paris'ten gelen 100 kişilik Sinfonia Pop Orkestrası ile çalışma süreçlerinden de bahsederek, "Orkestramız 5 senedir düzenli olarak bu repertuvarı büyük bir yetenek ve zevk ile çalıyor. Gelecek sonbaharda gerçekleşecek provalarımızı sabırsızca bekliyoruz ama her seferinde bu büyülü evrenleri anlatan muhteşem müzikleri büyük bir müzikal özen ve duyarlılık ile çalışıp, seslendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Disney'in müzikal filmleri ve karakterlerinin herkesi bir şekilde etkilediğini söyleyen Bertrand, şunları kaydetti:

"Her birimizin tercih ettiği bir Disney filmi ve karakteri var. Hepimiz aynı filmlerle yetişmiyoruz, aynı filmlerden etkilenmiyoruz. Nesilden nesle değişiyor. Yetişkinler 'Notre Dame'ın Kamburu', 'Aslan Kral', 'Alaaddin' gibi filmleri tercih ediyorsa, yeni nesil 'Frozen'dan Elsa, Anna, 'Encanto'dan Mirabel veya Moana'yı tercih edip daha güncel filmlere ilgi gösteriyor."

Bertrand, bilet satışlarının oldukça ilgi olduğunu aktararak, "Satışlar iyi ilerlemeye devam ederse, bir veya iki temsil ekleme olanağını da inceliyoruz. Yerli sanatçılardan, iş ortaklarımızdan, basından gelen ilgi ve heyecan da bize Türkiye'deki seyircilerimizin sabırsızlıkla, açlıkla bu tip bir etkinliği beklediklerini vurguladı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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