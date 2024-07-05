DİTİB, Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi'nin İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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DİTİB, Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi'nin İlk Mezunlarını Verdi

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından başlatılan Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi'nin ilk mezunları, Köln DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, manevi rehberliğin hastaların iyileşme sürecindeki önemine vurgu yaparak, mezunlara teşekkür etti.

05.07.2024 13:09
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Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) ülkedeki faaliyetlerinin 40. yılında başlattığı "Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi" ilk mezunlarını verdi.

Köln DİTİB Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan törende, 40 yıl önce İslami değerleri temsil etmek ve Almanya'da yaşayan Müslümanlara din hizmetlerini ulaştırmak amacıyla kurulan DİTİB'in o günden bugüne katettiği yol vurgulandı.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, burada yaptığı konuşmada, "Bu hizmetler, hastalara ve ailelerine sadece manevi destek ve teselli sağlamakla kalmaz, aynı zamanda hastalık, acı ve kederin üstesinden gelmelerine de katkıda bulunur." dedi.

Kuzey, manevi rehberliğin hastaların iyileşme sürecindeki önemine dikkat çekerek, "Zor zamanlarda başkalarına destek olma konusundaki özveriniz, merhametiniz ve bu göreve talip olmanız örnek bir davranıştır." diye konuştu.

Türkiye ve Almanya'daki üniversitelerden akademisyenlerin yanı sıra eğitim alan ilahiyatçılar ile ailelerin katıldığı törende konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan 11 ilahiyatçıya sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DİTİB, Hastane Manevi Rehberlik Eğitimi'nin İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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