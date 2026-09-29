Ditvah Kasırgası\'nda yıkılan 14 köprü, Çin yardımıyla yeniden inşa edilecek

KOLOMBO, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin ve Sri Lanka, Ditvah Kasırgası'nda yıkılan 14 köprünün yeniden inşasını öngören Çin yardımı projesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Sri Lanka Ulaştırma, Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nda pazartesi sabahı düzenlenen imza törenine Çin'in Sri Lanka Büyükelçisi Wei Huaxiang ve Sri Lanka Ulaştırma, Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Asiri Karunawardena katıldı.

Wei, Sri Lanka tarafının altyapının yeniden inşası için yardım talebinde bulunmasının ardından, Çinli uzmanlardan oluşan bir ekibin yerinde incelemeler yapmak üzere hızla Sri Lanka'ya gönderildiğini ve Çin tarafının projelerin onay sürecini hızlandırdığını belirtti.

Büyükelçi, Sri Lanka halkına somut faydalar sağlamak amacıyla projeyi özenle geliştirmek ve yönetmek için Sri Lanka tarafıyla yakın işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Çin tarafının yardımını takdir eden Karunawardena, projenin yalnızca afet sonrası ulaşım sorunlarını çözmekle kalmayacağını, aynı zamanda Sri Lanka'nın ulaşım altyapısını genel olarak iyileştireceğini belirtti.

Sri Lanka, 2025 yılının kasım sonu ile aralık başı arasında Ditvah Kasırgası'nın etkisi altına girmişti. Büyük yıkıma yol açan kasırga, 600'den fazla can kaybına ve tahmini olarak 4,1 milyar ABD doları tutarında hasara neden olmuştu.