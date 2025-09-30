Divriği Havaalanı 84 Yıl Sonra Yeniden Açıldı - Son Dakika
Divriği Havaalanı 84 Yıl Sonra Yeniden Açıldı

Divriği Havaalanı 84 Yıl Sonra Yeniden Açıldı
30.09.2025 19:09
Nuri Demirağ'ın 1941'de yaptırdığı Divriği Havaalanı, restorasyon sonrası 84 yıl sonra uçak inişi yaptı.

Sivas'ta Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden biri olan Nuri Demirağ'ın memleketi Divriği'de 1941 yılında yaptırdığı, ancak sonrasında kullanılmayan Divriği Havaalanı yenilendi. Alana 84 yıl sonra yeniden uçak iniş yaptı.

DİVRİĞİ HAVAALANI'NDA RESTORASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı unvanını kazanan, ancak daha sonra kullanılmadığı için atıl vaziyette kalan Divriği Havaalanı'nın özel bir firma tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Divriği Havaalanı'na 84 yıl sonra ilk uçak indi

84 YIL SONRA İLK UÇAK İNDİ

Nuri Demirağ tarafından tasarlanan Nu. D.38 kuyruklu uçağın ilk indiği havaalanı olan Divriği Havaalanı, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı. 60 koltuklu turistik uçaklara hizmet verecek olan havaalanına 84 yıl sonra ilk iniş gerçekleştirildi. Çorlu'dan havalanan ve piste sorunsuz şekilde iniş yapan The Diamond DA42 model eğitim tipi küçük uçak, davul ve zurna eşliğinde, çiçeklerle karşılandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nuri Demirağ, Havacılık, Divriği, Güncel, Ulaşım, Sivas, Son Dakika

