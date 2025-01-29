Diyaliz Hastaları İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Diyaliz Hastaları İçin Acil Çözüm Çağrısı

TEİS Başkanı Saydan, SGK'nın diyaliz solüsyon ödemelerini erken yapmasını talep etti.

29.01.2025 11:10
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(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Ülkemizde yaklaşık 80 bin diyaliz hastası bulunuyor ve bu 80 bin kişi diyaliz solüsyonlarına ulaşmakta zorlanıyor. Türkiye'de diyaliz solüsyonlarını karşılayan iki firma var. Bu firmalar solüsyonların ücretini eczacıdan peşin istiyor. Oysa ki SGK'da bu ilaçların ödemesini eczacıya 90 gün sonra yapıyor. Zaten ekonomik sorunlar altında ezilen eczacılar bu solüsyonları karşılayamayacak duruma geldi" dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, diyaliz solüsyonlarını eczacıların karşılamakta zolanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Diyaliz hastalarının, diyaliz solüsyonları bulabilmekte sorun yaşamaması için SGK'nın erken ödeme yapması gerektiğinin altını çizen Saydan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sağlık sistemindeki sorunlar giderek büyümeye devam ediyor. Sıra diyaliz solüsyonlarına geldi. Ülkemizde yaklaşık 80 bin diyaliz hastası bulunuyor ve bu 80 bin kişi diyaliz solüsyonlarına ulaşmakta zorlanıyor.Türkiye'de diyaliz solüsyonlarını karşılayan iki firma var. Bu firmalar solüsyonların ücretini eczacıdan peşin olarak istiyor. Oysa ki SGK'da bu ilaçların ödemesini eczacıya 90 gün sonra yapıyor. Zaten ekonomik sorunlar altında ezilen eczacılar bu solüsyonları karşılayamayacak duruma geldi.

"Bu solüsyonların tedarikçisi firmalar ülkemizde tekel konumunda"

Diyaliz hastalarının kullandığı diyaliz solüsyonlarının karşılanmasında eczacılar sorun yaşıyor. Çünkü, bu solüsyonların tedarikçisi firmalar ülkemizde tekel konumunda. Her diyaliz reçetesinde ilaçların ücreti eczacıya bildirilerek ödemesi peşin olarak tahsil ediliyor. Ancak eczacı ödemeyi yaptıktan sonra firmalar tarafından faturası kesilerek hastanın ilaçları gönderiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilen bu reçetelerin bedeli ise eczacıya 90 gün sonra ödeniyor. Bu ürünler maalesef karekod uygulamasından da muaf tutulmuşlardır ve hala barkod üzerinden satışları yapılmaktadır.

2023 yılından beri, yani 2 yıldır yaşanan enflasyona rağmen güncellenmeyen İlaç Fiyat Kararnamesi baremleri sebebi ile ekonomik zorluklarla boğuşan eczacılarımız bu solüsyonları karşılamakta zorlanmaya başladılar. Dolayısıyla ülkemizde diyalize bağımlı kronik böbrek yetmezliği hastası olan yaklaşık 80 bin kişinin sağlığı tehlike altında. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vakit kaybetmeden diyaliz solüsyonu reçetelerini, kan ürünleri gibi erken ödemek için yasal düzenleme yapması gerekmektedir. Kurum halihazırda diyaliz solüsyonlarına benzer şekilde özellikli ilaç statüsünde olan kan ürünü içeren reçete bedellerini 15 gün içerisinde ödemektedir. Bu sisteme diyaliz ilaçlarının da eklenmesi eczacılarımıza nefes aldıracak, hastaların ilaca erişimini kolaylaştıracak ve sorunun çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyaliz Hastaları İçin Acil Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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