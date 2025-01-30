Diyanet Başkanı Erbaş\'tan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erbaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğraf seçkisini inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçen Erbaş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları" karesinden yana kullandı.

Erbaş, "Haber"de Ali Jadallah'ın "O bakış", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ve "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

"Suriyeliler, sevinçlerini Emevi Camisi'ndeki duruşlarıyla gösterdi"

Anadolu Ajansının bu çalışmasının fotoğraf sanatına büyük katkı sunduğunu belirten Erbaş, Özgür Suriye'nin ilk günlerinde Emevi Camisi'nde çekilen ilk cuma namazı fotoğrafını seçtiğini söyledi.

Erbaş, Suriye'de 13 yıldır Emevi Camisi'nde kalabalık cemaatle namaz kılınmadığını ifade ederek, "Suriyeli Müslümanlar, sevinçlerini Emevi Camisi'ndeki duruşlarıyla, namazdaki şükürleriyle gösterdi. O yüzden bu kareyi seçtim." dedi.

Gazze'de Filistinli bir çocuğun bombalar altında acımasızca yaralanmasını ortaya koyan fotoğrafı seçtiğini dile getiren Erbaş, "Gazze'deki durumun bütün dünyaya gösterilmesine bir katkı ve vicdanlı insanların dikkatlerini Gazze'ye çevirme noktasında önemli fotoğraf olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Erbaş, milli futbolcu Arda Güler'in Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Gürcistan'a attığı gol sonrası sağ elini kalbine koyarak, sol elinin şehadet parmağını havaya kaldırarak şükür ifadesi ortaya koyan fotoğrafı tercih ettiğini söyleyerek, "Bu gerçekten değerlerimize, medeniyetimize uygun bir duruştur." değerlendirmesinde bulundu.