Diyanet'in İmam Sıkıntısı Eleştirildi

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(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bütçesiyle altı bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir çok camiye ise imam atamamasını eleştirdi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 57 caminin 28'inde imam bulunmadığını belirten Çakırözer, "Bir kurum düşünün ki 130 milyarları aşan bütçesi, 140 binleri aşan personeli var. Böyle devasa bütçeye ve personel sayısına rağmen köylerde imam bulunmamasına itiraz ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesapsız, kitapsız harcamalarının ve yanlış personel yönetiminin hesabı sorulmalı" dedi.

Utku Çakırözer, Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çakır ve diğer köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar, Çakırözer'e sadece Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki 57 caminin 28'inde imam bulunmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Muhtarlar Çakırözer'e şunları söyledi:

"Köylerimize ya imam atanmıyor ya da gelen imam kısa sürede gidiyor. Köylerimizin çoğunda imam yok. Cuma namazına, cenazeye yevmiye ile kendi paramızla imam çağırıyoruz. Ramazan ayında asgari ücret ödeyerek emekli imamları çağırıyoruz. Tutarı hane başına bölüp, köy halkı kendimiz ödemeyi yapıyoruz. 10 yıldır imamı olmayan camilerimiz var"

Muhtarlar Derneği Başkanı: "Vekil imam buluyorlar, emekli imam buluyorlar o şekilde Cuma namazı kıldırıyorlar"

Muhtarların namaz kıldırmak için vekil imam arayışına girdiklerini söyleyen Seyitgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çakır da şöyle devam etti:

"Cuma günleri kenardan, köşeden imam buluyorlar. Vekil imam buluyorlar, emekli imam buluyorlar o şekilde Cuma namazı kıldırıyorlar. Cenazelerde de aynı. Dışarıdan imam getiriyorlar. Genellikle emekli imamları çağırıyoruz. Cuma namazına yevmiye ile geliyor imam. Sorun şuradan kaynaklanıyor, imamların imamlık görevini beğenmeyip merkeze yani ilçelere ya da ile memur oluşundan kaynaklanıyor. İmamlar memur olduktan sonra bırakıp gidiyorlar, camiler boş kalıyor. ya kurum içerisindeki yer değişikliklerinin durdurulması gerekiyor ya da boş kalan yerlere imam atanması gerekiyor."

Muhtarlar isyan etti: "Cumamıza, cenazemize yevmiyeyle imam getiriyoruz"

Çakırözer'e ilçelerindeki sıkıntıları aktaran muhtarların özellikle camilerde imam bulunmamasından şikayetçi oldu ve ihtiyacın karşılanmasını talep etti. Bardakçı Köyü Muhtarı Münir Yiğit, "6 aydır imamımız yok. Cenazelerde, mevlitlerde, Cuma namazlarında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Dışarıdan imam getiriyoruz. Namazı kıldırıp tekrar geri gönderiyoruz, o da çok sıkıntı oluyor. Köyümüze imam verilmesini istiyoruz" dedi.

Karacalık Muhtarı Soner İlik de, "10 yıldır Karacalık Mahallemizde imam yok. Diyanetten sürekli talepte bulunuyoruz. Ama bir türlü atama yapılmıyor" derken; Örencik Muhtarı Ali Duran da 1 yıldır imamlarının olmadığını söyleyerek, "Namazı kılıp cenazemizi kaldıramıyoruz. Köyümüzde vatandaşlarımız imam istiyor" diye konuştu.

İlçe sakinleri ise, "Geçen Ramazan ayında bizim köyde emekli imam tuttuk. 40 hane var köyde. Asgari ücretten hane başına imama para ödedik. İki Ramazandır bu şekilde. Genelde köylerde sıkıntı böyle" dedi.

Çakırözer: "Bütçeden en çok payı alan Diyanet, Eskişehir'deki camileri imamsız bıraktı"

CHP'li Çakırözer Diyanet İşleri Başkanlığı'nın milyarlarca liralık bütçesine rağmen camilerde yaşanan imam sıkıntısına tepki gösterdi. Diyanetin devasa bütçesine rağmen köylerin imamsız kalışının hesabının sorulmasının gerektiğini belirten Çakırözer, şunları söyledi:

"Seyitgazi'nin 51 mahallesinden 28'inde imam bulunmadığını öğrendik. Aslında kadrosu var, diyanetin göndermesi lazım ama gelen imamlar durmuyor, yerine de diyanet imam göndermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de en fazla kadroyu bulunduran, bütçeden en fazla ödeneği alan kurum. Bizim Diyanet'in bütçeden ödenek almasına itirazımız yok. Ama köylerde imam bulunmamasına itirazımız var. Vatandaşa tasarruf yapın denilirken, milyarlarca liranın hesapsızca harcanmasına itirazımız var. Bir kurum düşünün ki 130 milyarları aşan bütçesi, 140 binleri aşan personeli var, ama devasa bütçeye, personel sayısına rağmen Seyitgazi'de, Türkiye'nin dört bir yanında köylerde, mahallelerde, ihtiyaç olan yerlerde imam olmayacak. Cemaat kendi arasında para toplayarak cenaze namazı kıldırmak için, cuma namazı kıldırmak için imam getirecek. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu devasa bütçe nereye harcanıyor. Bunun hesabı verilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu kadar bütçesi sorumsuzca kullanması, bu kadar kadroyu hesapsızca kullanması kabul edilemez."