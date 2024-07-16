Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sabah Namazı Buluşması' programına katıldı. Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti ve kıldırdığı sabah namazının ardından şehitlerimiz ve terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçleri için dua edildi. Programın sonunda cami avlusunda çorba dağıtıldı.

16.07.2024 08:08
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sabah Namazı Buluşması" programına katıldı. Başkan Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yılı kapsamında Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Programda 15 Temmuz şehitleri için Kur-an'ı Kerim okundu.

Programa katılan Erbaş, kıldırdığı sabah namazının ardından, "Bu sabahın bir anlamı var. Bundan sekiz sene önce bu saatlerde kardeşlerimiz devletimizi, vatanımızı, ezanımızı, bayrağımızı işgalden, darbeden kurtarmak için canlarını feda ettiler. 252 kardeşimiz şehit oldu. Allah şehitliklerini mübarek eylesin inşallah. Şimdi onlar için ve bütün şehitlerimizin dua edeceğiz" dedi.

15 Temmuz'un bir kurtuluş mücadelesi olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Bedir'den Malazgirt'e Çanakkale'den Milli Mücadeleye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a ve 15 Temmuz'dan günümüze kadar o kadar çok şehitler verdik ki. İşte en son örneği 15 Temmuz bir kurtuluş mücadelesidir. Vatan için hep birlikte kurtuluş mücadelesi verdik." ifadelerine yer verdi.

Programda, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerine de dua eden Erbaş, "Millet olarak teröristlerle mücadele ediyoruz. Şanlı ordumuz, güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ya da ötesinde milletimizi korumak için mücadele ederken şehit olan askerlerimiz var, polislerimiz var, güvenlik güçlerimiz var. Hepsi dua edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Başkan Erbaş'ın konuşması ve duanın ardından cami avlusunda çorba dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz şehitleri için dua etti - Son Dakika


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