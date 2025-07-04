Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 'Birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü sözden uzak durmalıyız'

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa gönderilen rahmet elçisi olduğunu belirterek, "Birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmalıyız. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dahili ve harici şer odaklarına karşı uyanık olmamız gerekir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir dizi açılış ve ziyarette bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Önce İpsala ilçesinde Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kuran Kursu ve Konferans Salonu'nun açılış törenine katılan Erbaş'a burada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da eşlik etti. Törene AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Varna Müftüsü İsmail Ahmedov, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Erbaş buradaki konuşmasında Kuran kursu ve konferans salonuna ismi verilen Muhammet Altunsoy'un isminin hayırla yaşayacağını söyledi. İpsala'daki açılışın ardından Edirne kent merkezine geçen Erbaş ilk olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Erbaş'ı burada Edirne Valisi Yunus Sezer karşıladı. Erbaş ziyaretin ardından Cuma namazını kılmak üzere Eski Cami'ye geçti.

'BİRLİK VE BERABERLİĞE ZARAR VERECEK HER TÜRLÜ DAVRANIŞTAN UZAK DURMALIYIZ'

Hutbede Erbaş, muharrem ayı içerisinde olunduğunu hatırlatarak, "Hicri yılın başlangıcı olan muharrem ayıyla bizler; Rabb'imizin emir ve yasaklarına hakkıyla riayet etmeyi, Allah Resulünün güzel ahlakını kuşanmayı bir kez daha hatırlarız. Sevgili Peygamberimiz, tüm insanlığa gönderilen bir rahmet elçisidir. Bizler hürmet, sevgi ve nezaket gibi erdemleri şiar edinmeyi; kin, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınmayı o kutlu Nebi'den öğrendik. İnsana saygı duymayı, kutsala saldırmamayı, toplumda fitne ve fesat çıkarmamayı; yetimlerin ve mazlumların yüzünü güldürmeyi, kadınlara ve çocuklara hak ettikleri değeri vermeyi bize o gösterdi. Bugün bize düşen; Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak, onu herkesten ve her şeyden daha çok sevmektir. Ona hürmet ve saygı göstermenin; Rabb'imizin emri ve imanımızın bir gereği olduğunu bilmektir. İşte bunun için birlik ve beraberliğimize zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmalıyız. İnancımıza, değerlerimize, kutsallarımıza saldıran dahili ve harici şer odaklarına karşı uyanık olmamız gerekir. Fitneye, tefrikaya düşmememiz gerekir. Allah Resulünün yüce ahlakına sarılmamız ve çocuklarımızı, gençlerimizi ona göre yetiştirmemiz gerekir" diye konuştu.

'KURAN'A VE PEYGAMBERİMİZE YAPILAN ÇİRKİN SALDIRILA YEKVÜCUT OLMALIYIZ'

İslam ve insanlık düşmanı zalimlerin başta Gazze olmak üzere birçok yerde zulümlerini sürdürdüğünü dile getiren Erbaş, "Aşure günü bizlere, Allah Resulünün 'Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım' dediği sevgili torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve yetmişi aşkın Müslümanın Kerbela'da şehit edildiği üzücü hadiseyi de hatırlatır. Ne yazık ki bugün Müslümanlar; bu olaydan gerekli dersleri çıkarmadıkları, din kardeşliği ve ümmet bilinciyle hareket etmedikleri için İslam ve insanlık düşmanı zalimler, başta Gazze olmak üzere birçok yerde zulümlerini sürdürmektedir. Böyle bir ortamda bize düşen; geçmişe ibretle, geleceğe ferasetle bakmaktır. İslam'ın hayat veren ilkelerine sımsıkı sarılmaktır. Kur'an'a ve Peygamber efendimize yapılan çirkin saldırılara karşı yekvücut olmaktır, onun ahlakıyla ahlaklanmak ve Peygamber efendimizin sünnetine daha çok sarılarak, Kuran'ın değerlerine daha çok sarılarak cevap vermektir. Çocuklarımızı, gençlerimizi Kur'ani ve peygamberi bir hayata daha çok yönlendirerek cevap vermektir" ifadelerini kullandı.Erbaş konuşmasında, ülke genelinde çıkan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyararak, "Bir süredir orman yangınlarıyla topyekün mücadele ediyoruz. Maalesef ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarımız başta olmak üzere açık alanlarda yangınlara sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Yetkililerin ikazlarına uyalım. Yüce Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin" dedi. Erbaş, cuma namazının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer'i makamında ziyaret etti. Ali Erbaş'a burada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla da eşlik etti.