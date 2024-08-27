Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sadece ibadet ve eğitim için değil her zaman, vatanımızın zorda kaldığı durumlarda camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş. İnşallah bu cami de öyle olacak.

27.08.2024 15:47
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sadece ibadet ve eğitim için değil her zaman, vatanımızın zorda kaldığı durumlarda camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş. İnşallah bu cami de öyle olacak." dedi.

Erbaş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen cami temel atma törenindeki konuşmasında, çok güzel bir merasim için bir araya geldiklerini söyledi.

Caminin bütün müminleri içinde topladığını ifade eden Erbaş, "İşte buradaki camimiz bu bölgede yaşayan ya da yaşamayan, buraya dışarıdan gelen, nereden gelirse gelsin o insanları içinde toplayan bir ibadethane olacak inşallah. Bir mekan olacak, Beytullah'ın bir şubesi olacak, Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi olacak inşallah." dedi.

Temeli atılan caminin önemine vurgu yapan Erbaş, şöyle devam etti:

"Şehirlerin medenileşmesinde en büyük pay camilerdir. İnşallah burada bizim hocalarımız, lojmanlarda oturan kardeşlerimizin ya da bu bölgede oturan kardeşlerimizin çocuklarına ders verecekler. Kur'an ile tanıştıracaklar onları ve Peygamber Efendimizin ahlakını onlara anlatacaklar. Vatanımızı, vatan sevgisini anlatacaklar. Bayrak sevgisini anlatacaklar. Askerliğin ne olduğunu, şehitliğin ne olduğunu, gaziliğin ne olduğunu hocalarımız burada çocuklara anlatacak."

Erbaş, vatan sevgisinin imanda olduğunu dile getirerek, "Ve bunu da bütün askerlerimiz, askere giderlerken ya şehit olurum ya da gazi niyetiyle askere giderler. Hepimiz öyle gittik. Hepimiz bu vazifeyi yaptık. Vatan savunması söz konusu olduğu zaman nice şehitlerimiz var. Biz onlara ölü demiyoruz. Çünkü Rabbimiz bunu böyle emrediyor. 'Allah yolunda öldürülenlere sakın ha ölü demeyiniz vatan için, millet için fedai can eden insanlarımıza biz şehit diyoruz. Onlar diridirler. Fakat siz anlamazsınız, siz bilemezsiniz. Onlar diridirler.' İşte şehitlik ruhu böyle bir şey. Bizim milletimiz bu ruhla yetişmiş." ifadelerini kullandı.

"Camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş"

Camilerin adeta milletin sığınma mekanları olduğunu aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Sadece ibadet ve eğitim için değil her zaman vatanımızın zorda kaldığı durumlarda camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş. İnşallah bu cami de öyle olacak. Orgeneral Arif Çetin Paşa Camimiz nice güzelliklere imza atacak. Nice insanlar burada secde edecek. Secde, insanın Rabb'ine en yakın olduğu yer. O da secdedir. Onun yolunda olmayı, onun yolunda çalışmayı, vatan sevgisini, millet sevgisini. Allah hepimize nasip eylesin. Ne diyoruz biz? Dini devlet, mülkü millet için çalışmayı Allah hepimize nasip eylesin. O kadar güzel manaları içinde toplayan bir duadır ki bu, dini devlet, mülkü millet. Bizim ecdadımız hep bu amaçla çalışmış. Biz de öyle çalışacağız. Cenabıhak hepimize bu yolda çalışmayı nasip eylesin."

Erbaş, "Her türlü kazalardan, belalardan, şerlerden, terör saldırılarından askerlerimizi, komutanlarımızı, milletimizi, hepimizi, şehirlerimizi muhafaza eylesin inşallah. ve camilerimizde ibadetlerimizi en güzel bir şekilde yapmayı, camilerimizi, medeniyet merkezleri olarak kullanmayı, ilim merkezleri, irfan merkezleri, eğitim merkezleri olarak kullanmayı hepimize değerlendirmeyi, hepimize nasip eylesin diyorum. Emeği geçen ve geçecek olan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Camilerimiz bizim hep sığınağımız olmuş - Son Dakika

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