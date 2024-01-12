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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Caminde Cuma Namazını Kıldırdı - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Caminde Cuma Namazını Kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Caminde Cuma namazını kıldırdı ve cami çıkışında yaptığı açıklamada, cemaate birlik ve beraberlik tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, bıçaklı saldırı olayının yaşandığı camide dua eden Erbaş, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Caminde Cuma Namazını Kıldırdı
12.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:12
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DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Caminde Cuma namazını kıldırdı. Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Erbaş, "Cemaatimize her zaman birlik, beraberlik tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu tür saldırgan insanların, tabii onlardan milletimizin mutlaka korunması gerekiyor hocalarımızın, camilerimizin" diye konuştu. Erbaş, "İnşallah bundan sonra bu tür müessif olayları bir daha yaşamayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 8 Ocak Pazartesi günü bıçaklı saldırının gerçekleştiği, imam Galip Usta ve bir öğrencisinin yaralandığı Fatih caminde Cuma namazını kıldırdı. Fatih Cami ziyaretinde Erbaş'a Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Fatih Müftüsü Hüseyin Baş eşlik etti. Namaz öncesi Cuma hutbesini okuyan Ali Erbaş, cami çıkışında Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde yaşanan bıçaklanma olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"90 BİN CİVARINDAKİ CAMİMİZDEKİ 150 BİNE YAKIN HOCAMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Cuma hutbesinde birlik ve beraberlik mesajları veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çocuklarımızla, gençlerimizle, ailemizle; camilerimizin, mihraplarını, minberlerini, kürsülerini, minarelerini, sesleriyle, sözleriyle, vaaz ve nasihatleriyle, cami dersleriyle, irşat faaliyetlerini süsleyen hocalarımızdan daha çok istifade etmenin gayreti içerisinde olalım. 90 bin civarında camimizde, 30 bin civarında kuran kursumuzda, inanç, ibadet ve ahlaki konularda milletimizin sürekli hizmetinde olan 150 bine yakın hocamızdan Allah razı olsun. Onlar sadece camilerimizin değil, mahallelerimizin, beldelerimizin, şehirlerimizin manevi rehberleridirler. Onlar peygamber varisidirler. Bütün hocalarımızın en çok dikkat ettiği şey, peygamber varisliğine daha bir aşkla ve heyecanla milletimizin bütün fertlerine ilim, irfan, inanç, ibadet, ahlak, maneviyat alanlarında yardımcı olarak çalışmaları yapmalıdır. Milletimizin de cami içi, cami dışı, diyanet hizmetlerinde, irşat faaliyetlerinde gayret içerisinde olan hocalarımızdan özellikle bu mübarek üç aylarda daha çok yararlanmaları ve onların kadri kıymetini bilmeleridir" diye konuştu.

"HER ZAMAN BİRLİK BERABERLİK TAVSİYESİNDE BULUNUYORUZ"

Cuma namazının ardından Fatih Cami'nin avlusunda bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesinin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Erbaş, "Malumunuz bundan 4 gün önce Fatih Camii'nde çok müessif, üzücü bir olay yaşadık. Dört gün önce ben 2024 yılı hac protokolünü görüşmek, imzalamak için Suudi Arabistan'daydım. Yani olay gerçekleştiğinde Mekke'deydim. Mekke'de, Kabe'de hocamıza ve kardeşimize dualar ettik. Sabah itibarıyla İstanbul'a intikal ettim. Hem Fatih Camii'nde hocalarımızla, camimizin hocalarıyla, İstanbul Müftümüz, Fatih Müftümüz Fatih Kaymakamımız, birlikte Fatih Camii'nde Cuma namazını kıldık, hutbe okudum. Cenabı Hak bir daha bu şekilde üzücü olaylarla bizi karşılaştırmasın. Cemaatimize her zaman birlik, beraberlik tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu tür saldırgan insanların, tabii onlardan milletimizin mutlaka korunması gerekiyor hocalarımızın, camilerimizin. Bu arada emniyet müdürlüğümüze, emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum. Anında olaya müdahale ettiler. Sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu tür müessif olayları bir daha yaşamayız" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindeki heyet Fatih Sultan Mehmet'in türbesini de ziyaret ederek Fatih Camii'nden ayrıldı.

Kaynak: DHA
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