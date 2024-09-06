Erbaş: Gençlere Ahiret Bilinci Kazandırmalıyız - Son Dakika
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Erbaş: Gençlere Ahiret Bilinci Kazandırmalıyız

Erbaş: Gençlere Ahiret Bilinci Kazandırmalıyız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yalova'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin ahiret bilinci kazanmasının önemine dikkat çekti. Erbaş, toplumun mutluluğa ulaşabilmesi için dünya ve ahiret bilinciyle yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

06.09.2024 18:46
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım." dedi.

Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kız öğrencilere eğitim verilecek Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kursun arsasını bağışlayan hayırsevere, binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de hayır kurumlarının ve hayır sahiplerinin sayısının fazlalığına dikkati çeken Erbaş, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.

Eğitim öğretim kurumlarındaki faaliyetlere değinen Erbaş, "Okullarımız, Kur'an kurslarımız, camilerimiz milletimizin bilinçlenmesine, şuurlanmasına, Rabb'ini tanıyan, peygamberini bilen, kitabını bilen, ahiret bilinci olan... Ahiret bilinci o kadar önemli ki hepsinin esas amacı bu zaten. Her doğan fanidir, her canlı fanidir. Zülcelali vel ikram olan Allah bakidir. Dolayısıyla biz dünyada yaşarken ölüm sonrası hayatı dikkate alarak yaşamamız lazım." diye konuştu.

Prof. Dr. Erbaş, gençlere ahiret bilinci kazandırmanın önemine işaret etti.

Kur'an kursları, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler olmak üzere Türkiye'de 100 bine yakın okulun faaliyet gösterdiğini anlatan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Okullarımızda okuyan çocuklar, Müslüman çocuklar, hepsinin ahiret bilincini bizim geliştirmemiz lazım. Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok önemli. Gençlerimizi, çocuklarımızı, neslimizi yetiştirirken hem dünya için hem de dünya sonrası hayat için o bilinçle yetiştirmemiz lazım. Tüm okullarımızda bu bilinci çocuklarımıza, gençlerimize vermemiz lazım. İşte o zaman nasıl ki bedenimize dikkat ediyorsak, ruhumuza da dikkat ederek ruh ve beden bütünlüğü içinde yetiştirdiğimiz gençlerle huzura ve mutluluğa ulaşacağız."

Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve Çiftlikköy İlçe Müftüsü Yusuf Ulusoy'un da katıldığı törende, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kurs binası gezildi.

Diyanet Başkanı Erbaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali'nin açılışına ve hasada da katıldı. Erbaş'ın dua ettiği programda, Vali Kaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Selçuk Yaman, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ile vatandaşlar hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erbaş: Gençlere Ahiret Bilinci Kazandırmalıyız - Son Dakika

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