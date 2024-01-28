Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi belgeselini tanıttı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam Ansiklopedisi'nin İslam Araştırmaları Merkezi'ndeki 33 yıla yayılan öyküsünü konu edinen 'Hep 33 Yaşında' belgeseli, bu çerçevede varlık bulmuş bir çalışmadır. Bu belgesel Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ortak bir hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birinin çarpıcı öyküsüdür." dedi.

Erbaş, yönetmen Murat Pay'ın Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlattığı, TRT ortak yapımı "Hep 33 Yaşında" belgeseli için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galada yaptığı konuşmada, filmin bilgilerine ve bilinçlerine önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi.

Erbaş, İslam Ansiklopedisi'nin İslam, kültür ve medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında tamamlanan ilk özgün ansiklopedisi olma özelliğini taşıdığını belirtti.

Ansiklopedide İslam dini, tarihi ve medeniyetiyle İslam toplumları ve ülkeleri hakkındaki zengin içeriğin 20 bini aşkın madde başlığı ile aktarıldığını dile getiren Erbaş, "Ansiklopedimiz, İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra beşeri sosyal bilimlerin farklı alanlarına mensup olan, İslam Araştırmaları Merkezi bünyesinde oluşan ilim adamı ve araştırmacıların ortak ürünüdür. Bu yönüyle İslam Ansiklopedisi projesi farklı ilmi disiplinler arasında ortak çalışma kültürünü geliştiren ve Türkiye'nin birikimini yansıtan önemli bir tecrübe olmuştur. 33 yıllık bir sürede tamamlanmış büyük bir kültür hazinesi olan ve çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman 2 bini aşkın ilim adamı ve araştırmacının katkılarına dayanan İslam Ansiklopedisi, dünyada Müslümanlarca hazırlanan içerik ve üslup açısından özgün, telif niteliği taşıyan son derece değerli bir eserdir." diye konuştu.

Erbaş, TDV İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) büyük çalışmayı 2018'den itibaren herkesin ücretsiz erişebileceği dijital bir ansiklopediye dönüştürdüğünü kaydetti.

Ansiklopedinin içeriğinin yapay zeka ve doğal dil işleme teknikleriyle analiz edilip uluslararası semantik web standartlarına uygun yeni bir platform kurma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Erbaş, "Akademik bir referans kaynağı olarak tasarlanan bu platformda, kullanıcılar ileri düzeyde sorgulama haritalama ve görselleştirme gibi araçlar sayesinde ansiklopedinin birikimini derin okuma yöntemleriyle keşfetme imkanına sahip olacaklardır." ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın önündeki en stratejik konulardan biri, İslam'ın doğru tanıtılması, doğru anlaşılması ve İslam'ın kitaplarla, ansiklopedilerle en güzel bir şekilde insanlığa yayılmasıdır." diyen Erbaş, şöyle devam etti:

"Varoluşun ve hayatın anlamını arayan herkesin yollarının kesiştiği bir rahmet deryası olan İslam, doğru anlaşılmadığında veya yanlış bir şekilde temsil edildiğinde bireysel ve toplumsal boyutta derin kırılmalara sebep olmaktadır. İslam'ın hakikat ve değerlerini doğru bir şekilde tanıtmak ise bütün Müslümanların müşterek sorumluluğudur. Bu noktada Türkiye Diyanet Vakfımızın yayınladığı İslam Ansiklopedisi, İslam'ın tarihi, kültürü, sanatı ve bilimi hakkında sahih bilgiye erişimi kolaylaştırarak İslam'ın doğru tanıtımında kritik rol üstlenmiştir. İslam medeniyeti ve Müslümanlara dair hemen her konuda sağladığı güvenilir ve doğru bilgilerle ansiklopedimiz hem ülkemizde hem de bütün dünyada büyük bir teveccühe mazhar olmuştur."

"İslam ansiklopedisi, insanları Batı menşeli bilgiye mahkum olmaktan kurtarmıştır"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hazırlanan eserin internet üzerinden en çok erişim sağlanan kaynak olduğuna dikkati çekerek, insanların İslam medeniyetinin temel kavramlarını, ilim havzalarını, alimlerini, tarihsel süreçte ortaya koyduğu özgün birikimini artık oryantalist geleneğin çarpık bakışıyla üretilen ansiklopedilerden değil, Müslümanların sağlam bir metodoloji ile telif ettikleri bu özgün çalışmadan öğrenme imkanına kavuştuğunu bildirdi.

İslam Ansiklopedisi'nin insanları Batı menşeli bilgiye mahkum olmaktan kurtardığının altını çizen Erbaş, "Rabb'imizin rızasını kazanma yolunda ortaya konan bu büyük azim ve 46 ciltle hitama erdirilen bu muazzam gayret geçmişi, daha iyi anlayabilmek ve geleceği daha doğru görebilmek adına da sonraki nesillere bırakılacak en güzel miraslardan biridir. Bu değerli miras 'Hep 33 Yaşında' belgeseliyle taçlanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, toplumsal hafızanın geçmişle yaşanan an arasında kurulan bir bağ gibi olduğunu, kültürel, siyasal ve ekonomik alandaki birikimin, tarihsel süreç içindeki değişim ve dönüşümün gelecek nesillere aktarılmasında aracı konumda bulunduğunu kaydetti.

Belgesellerin tarihe, kültüre, bilime ve medeniyete ayna tutan özellikleriyle de tercih edilegelmiş bir iletişim unsuru olduğunu vurgulayan Erbaş, "İslam Ansiklopedisi'nin İslam Araştırmaları Merkezi'ndeki 33 yıla yayılan öyküsünü konu edinen 'Hep 33 Yaşında' belgeseli, bu çerçevede varlık bulmuş bir çalışmadır. Bu belgesel Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ortak bir hafızayla hayata geçirilmiş en büyük kültür hareketlerinden birinin çarpıcı öyküsüdür. Bu öykü, insanlığın yararına birçok güzel eser üreten muhteşem medeniyetimizin hafızasını gösterip, birikimini geleceğe aktaran bir başarının öyküsüdür ve hep 33 yaşında kalacaktır." şeklinde konuştu.

Erbaş, konuşmasının TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, yönetmen Murat Pay, filmin oyuncuları Hüseyin Soysal ve Birhan Tut'a plaket takdim etti.