Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu basın toplantısında konuştu: (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu basın toplantısında konuştu: (2)
28.05.2025 13:01
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen yıl en disiplinli hac organizasyonu ödülünün sahibi olduklarını, bu yıl da aynı ödülü almayı istediklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçen yıl en disiplinli hac organizasyonu ödülünün sahibi olduklarını, bu yıl da aynı ödülü almayı istediklerini söyledi.

Erbaş, Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde düzenlenen 2025 Yılı Hac Organizasyonu'na ilişkin basın toplantısında, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan hükümetinin hac ibadeti için aldığı tedbirlere değinen Erbaş, tedbirlerle ilgili şartların Suudi Arabistan yönetimince geçen seneki hacdan sonra bütün ülkelere gönderildiğini, kendilerinin de bunu kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Hac ibadeti için sıkı tedbirler alındığını gördüklerini dile getiren Erbaş, bu tür tedbirlerin hac organizasyonunun kolaylaşmasına ve organizasyonun bozulmasına sebep olacak birtakım sıkıntıların ortadan kaldırılmasına yönelik olduğunu kaydetti.

Hac ibadeti sırasında vekaletle kurban kesimiyle ilgili soruları da yanıtlayan Erbaş, "Hac ibadeti sırasında bu programda, 359 bin 359 vatandaş kurbanlarını bize emanet etmiş. Geçen sene bu rakam 280 binmiş. Epeyce bir önde gidiyor. Vatandaşlarımızın bu emanetlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da kurbanlarını vekaleten kendilerine emanet ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla kurban organizasyonlarının nasıl yapıldığıyla ilgili soru üzerine Erbaş, öncelikle vatandaşlara kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken bilgilendirmeleri yaptıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan'da kurban kesimi yapıldığını anlatan Erbaş, "Suudi Arabistan Devleti'nin yapmış olduğu bir organizasyon ile hacılarımızın kurbanları kesiliyor ve kurbanlarının kesildiğine dair kendilerine bilgi veriliyor. Burada bu şekilde gerçekleşiyor." diye konuştu.

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl 750 binin üzerinde vekalet bekliyoruz"

Vekaletle kurban kesme konusuna da değinen Erbaş, şunları söyledi:

"Türkiye'de kurbanlarını kendileri kesebilen, kesiyor. Kesemeyen vekaletle bazı vakıflara emanet ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak vatandaşlarımızın emanetini en güzel bir şekilde yerine getirmek için yurt içinde ve dışında vekaletle kurban organizasyonu yapıyoruz. Geçen yıl 750 bin kadar hisseyi vatandaşlarımız adına yurt içinde ve dışında yerine getirdik. Bu sene de şu anki gidişata göre 750 binin üzerinde bir vekaletle kurbanın Türkiye Diyanet Vakfına emanet edileceğini bekliyoruz. Yani gidişat onu gösteriyor."

Prof. Dr. Erbaş, hac ibadeti kuralarına ilişkin soruya ise erken yazılanların daha erken yaşta hac ibadetlerini yapabildiklerini belirtti. 15-16 yaşında hac için başvuruda bulunan gençlerin, 20-25 yaşında kutsal topraklara gelebildiğini ifade eden Erbaş, hacca gelen gençlerin sayısının her geçen yıl arttığını vurguladı.

Türkiye'de 2025 yılında 159 bin yeni hac müracaatı yapıldığını aktaran Erbaş, toplam 1 milyon 859 bin hacı adayının başvurusunun bulunduğunu kaydetti.

Hac ibadeti için Türkiye'ye ayrılan kontenjanın ilerleyen yıllarda artabileceğine inandığını dile getiren Erbaş, "2024'te en disiplinli hac organizasyonu ödülü almıştık. İnşallah bu yıl da alırız." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2025 Hac Organizasyonu basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
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